Общество

Псковское областное Собрание утвердило обязательный публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества оказания услуг

Псковское областное Собрание утвердило обязательный публичный отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Псковской области и учредителем которых является регион. Также в отчете содержится информация о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций за 2018 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 31 октября, на сессии заксобрания.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в своем докладе о публичном отчете губернатора заявил, что независимая оценка включала в себя такие критерии, как открытость, доступность информации, вежливость, комфортность, удовлетворенность и доступность для инвалидов.

Он заверил, что оценку проводили общественные советы при органах исполнительной власти, в которые не вошли сами чиновники. «Сводный отчет для губернатора подготовили профильные комитеты», - добавил Сергей Аржаников.

Добавим, что исследования для публичного отчета главы региона проводила также Общественная палата Псковской области.