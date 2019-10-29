Общество

Завтра Пушкинский Заповедник переходит на «зимнее расписание»

Сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завершает работу в режиме «высокого сезона», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. С завтрашнего дня посетителей здесь будут принимать по «зимнему расписанию»: с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника в мемориальных усадьбах и кроме понедельника и вторника — в музейном комплексе в деревне Бугрово («Пушкинская деревня», «Водяная мельница в деревне Бугрово»). Кассы музеев будут работать с 9.30 до 16.30.

Айвар Рихкранд. Липы в Михайловском (2017). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Санитарный день в музее-заповеднике — последний вторник месяца.