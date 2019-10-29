Общество

На границе Псковской области запрещен ввоз 17,6 тонн готовой молочной продукции

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения ветеринарного законодательства. 17,6 тонн готовой молочной продукции в ассортименте, произведенной предприятиями Италии и Франции, направлялись из Франции в Актюбинскую область Республики Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного досмотра подконтрольной продукции инспекторами ведомства было установлено несоответствие информации о весе товара, заявленной в ветеринарном сертификате и в приложении к нему, а также сведениям, нанесённым на маркировочные этикетки.

Кроме того, пломба на транспортном средстве, заявленная в ветеринарном сертификате, не обнаружена, а информация о её замене, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица госветслужбы ЕС, в ветеринарных сопроводительных документах отсутствует.

Ввоз 17,6 тонн готовой молочной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.