Общество

Псковские депутаты выступили с инициативой о смягчении ответственности за незначительные ошибки в декларациях депутатов

Псковское областное Собрание депутатов выступит с законодательной инициативой по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона, которая призвана разграничить депутатов региональных законодательных органов в случае предоставлении ими сведений о доходах и расходах с ошибками. К такому согласованному решению псковские парламентарии пришли сегодня, 31 октября, на очередной сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что в закопроекте речь идет об опечатках и несущественных недочетах: неверный год выпуска транспортного средства, ошибочная дата открытия банковского счета и т.п. Действующие законодательные нормы не предусматривают разграничение видов ответственности за подачу неполных и недостоверных сведений о доходах и расходах: любая ошибка в декларации является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

В новой редакции возможные меры ответственности разграничиваются. Депутату, предоставившему ошибочные сведения, может быть вынесено предупреждение, также он может быть освобожден от занимаемой должности и осуществления полномочий на постоянной основе. Такая законодательная норма уже действует в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов.

Принятие порядка о применении мер ответственности предлагается отнести к полномочиям соответствующих комиссий законодательных органов.

Напомним, что до рассмотрения областным Собранием законодательную инициативу поддержал постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам.