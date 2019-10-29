Общество

В Пскове прошло совещание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошло совещание Координационного совета с участием представителей частных охранных организаций и правоохранительных органов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

На территории Псковской области зарегистрировано и действуют 75 частных охранных организаций. Под охраной ЧОО, зарегистрированных на территории региона находится более 4000 объектов.

В ходе совещания отмечалась важность совместной работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на охраняемых объектах.

Также росгвардейцы рассказали руководителям частных охранных организаций об изменениях в законодательстве регламентирующим деятельность частных охранных структур.

В завершение мероприятия, за активную работу по укреплению правопорядка в регионе, отличившимся представителям ЧОО вручены благодарственные письма.