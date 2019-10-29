Общество

Псковская городская поликлиника приглашает на диспансеризацию и профилактический осмотр

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает взрослое население города Пскова для прохождения профилактического обследования (диспансеризации или профилактического осмотра): необходимые и важные обследования для исключения онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

По результатам обследований проводится консультирование терапевта, запись на дополнительные обследования и к врачам-специалистам по показаниям.

Все обследования проводятся бесплатно.

Обращаться в отделение профилактики любой из поликлиник или к участковому терапевту, врачу общей практики, а также в офисы врачей общей практики.

Профилактические обследования взрослых проводится ежегодно, начиная с 18 лет.

Возможно проведение профилактических осмотров по месту работы по предварительной договоренности.

Поликлиника №1 улица Кузнецкая, дом 19, регистратура 66-53-57, 66-53-58, отделение профилактики 66-53-50, предварительная запись 66-53-54.

Поликлиника №2 улица Коммунальная, дом 23, регистратура 56-96-98, отделение профилактики 56-57-31, предварительная запись 56-14-41.

Поликлиника №3 улица Индустриальная, дом 8, регистратура 53-33-88, отделение профилактики 53-62-14, предварительная запись 53-22-61.

Телефон для справок: 53-62-14. Телефон приемной главного врача 53-49-42.