Псковская городская поликлиника приглашает на диспансеризацию и профилактический осмотр

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает взрослое население города Пскова для прохождения профилактического обследования (диспансеризации или профилактического осмотра): необходимые и важные обследования для исключения онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
По результатам обследований проводится консультирование терапевта, запись на дополнительные обследования и к врачам-специалистам по показаниям.
Все обследования проводятся бесплатно.
Обращаться в отделение профилактики любой из поликлиник или к участковому терапевту, врачу общей практики, а также в офисы врачей общей практики.
Профилактические обследования взрослых проводится ежегодно, начиная с 18 лет.
Возможно проведение профилактических осмотров по месту работы по предварительной договоренности.
Телефон для справок: 53-62-14. Телефон приемной главного врача 53-49-42.