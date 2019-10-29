Общество

Инициативу по снижению административной нагрузки на учителей поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили федеральную законодательную инициативу, направленную на снижение излишней административной нагрузки на учителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 31 октября, в региональном парламенте на очередной сессии.

Отметим, что законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части установления перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники) внесен в Государственную Думу депутатами фракции «Единая Россия», и до его рассмотрения в первом чтении у всех субъектов РФ есть возможность высказать свою позицию по законопроекту. Авторы законопроекта поставили перед собой задачу облегчить работу учителям, чтобы у них было меньше отчетности.

Необходимость уменьшения нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчетов, ответом на информационные запросы, а также подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций, активно обсуждалась с педагогами и экспертами в регионах, в том числе и в Псковской области.

Документом предлагается унифицировать и сократить формы отчетности для учителей, что «создаст благоприятные условия для активации творческой деятельности в интересах развития детей, а также будет способствовать снижению необоснованной социальной напряженности в трудовых коллективах и повышению качества образования».