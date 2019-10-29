Общество

Алина Чернова: Очень важно, что внимание власти сегодня сфокусировано на НКО

Некоммерческие организации – так называемый «третий сектор» – сегодня являются одним из важнейших социальных партнеров государства. Органы власти с каждым годом увеличивают объем полномочий, которые делегируются некоммерческому сектору. Постепенно совершенствуется нормативная база, регулирующая взаимоотношение государства и НКО.

Особую роль в рамках партнерства общества и государства играют Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), интегрированные в процесс реализации мер социальной поддержки различных слоев населения. прежде всего социально незащищенным его слоям.

Как в Псковской области выстроены отношения власти и СОНКО? Довольны ли представители некоммерческих организаций уровнем взаимодействия с органами исполнительной власти? Эффективно ли реализуются меры государственной поддержки СОНКО в регионе?

Наш сегодняшний собеседник – заместитель директора «Детской деревни-SOS», руководителя программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова.

- Алина, «Детская деревня – SOS Псков» давно работает в Псковской Области. является устойчивой организацией на рынке СОНКО. Как вы оцениваете уровень поддержки со стороны органов государственной власти, климат для социально ориентированных некоммерческих организаций, который создан в регионе?

- Уровень достаточно высокий, а климат вполне благоприятный. Наша организация является сетевой структурой, имеющей представительства в ряде российских регионов, поэтому есть с чем сравнивать. В последние годы система взаимодействия органов власти и сектора НКО приобрела интуитивно понятный прикладной характер. Важно, что это взаимодействие не носит сегодня формального характера и настроено так, что способствует решению конкретных нужд некоммерческих организаций. Конечно, если сама конкретная НКО в этом заинтересована в реализации актуальных задач, предлагает значимые проекты и готова непосредственно участвовать в их реализации.

- Меры поддержки социально ориентированных НКО – это сегодня одно из важных направлений государственной политики. Но в разных регионах эти меры реализуются по-разному. В чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие Псковской области в данном вопросе?

- Надо сказать, что в ряде регионов система государственной поддержки в принципе недостаточно развита. Например, вопросы материальной поддержки и информационного сопровождения местные органы власти только начинают поднимать и не всегда понимают, с чего нужно начинать и как правильно выстраивать отношения с «третьим сектором». Конечно же есть регионы, где диалог власти и НКО выстраивается не первый год и находится на высоком уровне. Но это скорее исключение из общего правила. Во многих регионах органы власти пока не смогли выстроить рабочую систему взаимодействия. Часто некоммерческий сектор курируется сразу несколькими органами исполнительной власти, что создает путаницу и лишнюю бюрократизацию в принятии решений.

В этом смысле Псковская область выгодно отличается. Выстроенная в последние несколько лет система взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций сегодня достаточно удобна прежде всего для самих НКО. Меры поддержки носят разносторонний и комплексный характер. Важно, что все это выражается в конкретных мерах и цифрах. Уровень консультативной поддержки сегодня достаточно высок. Благодаря работе органов власти появились серьезные возможности для сопровождения конкретных проектов. Это очень важно, поскольку у всех НКО разные возможности. А такая система способствует и расширению некоммерческого сектора, и более глубокого его проникновения в общественные процессы в регионе.

- Как вы оцениваете последние изменения в региональной практике поддержки СОНКО

Мы прежде всего очень рады, что в структуре органов исполнительной власти выделилось единое управление, которое отвечает за некоммерческий сектор и реализацию социальных проектов. Тем самым появилось «единое окно», которое значительно упростило и упорядочило взаимодействие власти и некоммерческих организаций. Существовавшая прежде система создавала определенную путаницу в этом взаимодействии, потому как подчас одни и те же проекты курировались одновременно несколькими комитетами и управлениями областной администрации. Сегодня эту проблему успешно решили. Соответственно, с одной стороны, все представители некоммерческих организаций понимают, куда им обращаться с конкретными вопросами. С другой, появилось единство предъявляемых к нам требований, чего также раньше не хватало.

- Какими конкретными мерами поддержки ваша организация пользовалась напрямую?

На протяжении ряда лет мы получаем материальную поддержку на реализацию социально значимых для региона проектов. Надо отметить, что цифры этой поддержки таковы, что позволяют реализовывать действительно значимые проекты, планировать и реализовывать долгосрочные инициативы.

Несмотря на то, что наша организация давно работает в этом секторе и крепко стоит на ногах, мы активно пользуемся информационной и консультативной поддержкой. Ее уровень сегодня таков, что это представляет актуальность даже для крепких и опытных некоммерческих организаций. Стараемся тесно взаимодействовать с администрацией области, они нам очень помогают в освещении нашей деятельности, выстраивании коммуникации со СМИ, диалога с заинтересованными сторонами. Очень много стало интересных образовательных проектов, актуальных тренингов – опять же это нужно и полезно даже для сильных НКО. А для тех, кто только выходит на этот рынок, такую поддержку трудно переоценить.

- Много сегодня говорят про Реестр поставщиков социальных услуг. Он создан в рамках реализации 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Органы власти возлагают на реализацию этого закона и функциональность упомянутого реестра большие надежды. Насколько интересен это реестр для наших СОНКО?

Наша организация вошла в этот реестр. Мы внимательно изучили нормативную базу, оценили вероятные плюсы и минусы, прежде чем приняли соответствующее решение. Считаем, Реестр поставщиков социальных услуг дает очень хорошие возможности для социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлять деятельность на постоянной основе. Нам это позволяет с уверенностью смотреть в будущее, понимать, что от наших услуг по каким-то причинам не откажутся внезапно. Такая уверенность, в свою очередь, стимулирует СОНКО оказывать гражданам услуги необходимого качества. Важно, что при этом реестр дает и гражданам право выбора. По сути мы видим хороший пример «дороги с 2-сторонним движением». Для повышения качества социальных услуг населению это очень хорошо.

- В прежние годы представители некоммерческого сектора много говорили о недостаточном уровне информационно-ресурсной поддержки сектора. Как сегодня с этим дело обстоит?

- Действительно, такая проблема всегда существовала, хотя власти старались ее различными способами решать. Сегодня огромную помощь в нашей работе оказывает Фонда княгини Ольги (Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги») который взял на себя функционал ресурсного центра НКО. Очень большую информационно-ресурсную помощь и поддержку оказывает проектный офис Команды 2018. Вообще очень важно, что фокус внимания упал на НКО. Раньше мы по сути разбирались со своими проблемами сами. Теперь мы знаем, где можем гарантированно получить поддержку.

- Форум НКО. Многие испытывают скепсис на предмет «форумной активности» в регионе вообще. Касается это и сектора НКО. Как вы оцениваете полезность подобных мероприятий, в том числе с высоты опыта участия в различных схожих мероприятиях в России и за рубежом?

- Думаю, что главное достижение – это консолидация «третьего сектора» в регионе. Прежняя администрация тоже немало делала для НКО, но вот именно консолидации не хватало. Мы все существовали в некотором вакууме: крепкие НКО, начинающие участники сектора – каждый жил в своих проблемах, где слабый не понимал сильного и наоборот. Форум НКО сегодня задает хорошую планку – мы получили отличную площадку высокого уровня для диалога как между собой, так и с интересными и нужными людьми, коллегами с других регионов. Кроме того, Форум НКО – это отличная площадка для представления собственных возможностей, обмена позитивным опытом. Очень бы хотелось, чтобы этот форум существовал и развивался. И здесь я бы добавила, что развивать его следует в направлении практической реализации идей. Общественники иногда шутят про «форумную болезнь», когда на мероприятии озвучиваются прекрасные жизнеспособные идеи, но все ограничивается декларациями. Без реализации этих идей в практической плоскости сложно говорить о серьезном прогрессе и дальнейшем развитии форума.

- В каком направлении надо сегодня развивать меры поддержки НКО?

- Не открою Америки – конечно нужно продолжать увеличивать объем материальной поддержки. И прежде всего не в сторону увеличения сумм грантов, а в сторону увеличения числа получателей. Многим нашим НКО просто нужно еще вставать на ноги.

Хотелось бы больше общественной дискуссии о роли и месте некоммерческого сектор в жизни государства, развитии местной экономики, местных сообществ. Мы хотим быть более слышимыми и значимыми участниками общественной жизни.

В последнее время сделано много в этом направлении. Но по-прежнему не хватает площадок для продвижения наших идей, демонстрации нашего опыта, проектов. Конечно хотели бы большего внимания со стороны СМИ и общественных институтов к сектору…