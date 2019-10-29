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Общество

Псковстат: Тенденция сокращения численности населения характерна для всего региона

31.10.2019 18:56|ПсковКомментариев: 2

Ежегодно 31 октября отмечается Всемирный день городов. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года. В этот день с особой активностью поднимаются проблемы развития городов.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году горожан будет 6,3 миллиарда человек, и они составят 66% населения планеты. Об этом говорится в новом докладе о перспективах урбанизации, представленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Его авторы отмечают, что сегодня половина населения планеты живет в городах – 3,9 миллиарда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, Псковская область до 1970-х годов была регионом с преобладающей долей сельского населения. Перепись населения 1979 года показала, что в городах живет больше половины (54,8%) населения области. На 1 января 2019 года, по оценке, этот показатель составил 71,1% (по России – 75%).

На карте нашей области 14 городов и 14 поселков городского типа. По оценке, на 1 января 2019 года самые крупные из них – Псков (210,1 тыс. человек – треть населения области и 47% всего городского населения), Великие Луки (90,5 тыс. человек), Остров (20,5 тыс. человек) и Невель (14,8 тыс. человек). 9 городов области имеют численность населения до 10 тыс. человек (Опочка, Печоры, Порхов, Дно, Дедовичи, Новосокольники, Струги Красные, Пыталово и Себеж). 12 городов и поселков городского типа имеют численность населения до 5 тыс. человек (Пушкинские Горы, Идрица, Пустошка, Красногородск, Бежаницы, Гдов, Локня, Новоржев, Сосновый Бор, Кунья, Усвяты, Плюсса). Самыми малочисленными (до 1000 человек) являются посёлки городского типа Заплюсье и Красный Луч.

В 2019 году несколько городов области отметили юбилейные даты: Порхов – 780 лет, Опочка и Себеж – 605 лет, пгт. Красногородск – 555 лет, Невель – 515 лет со дня первого упоминания.

В 1239 году новгородский князь Александр Ярославович, вошедший в историю под именем Невского, заложил на реке Шелони Порховскую крепость, так возник город Порхов. На 1 января 2019 года, по оценке, в городе проживало 8 535 постоянных жителей, по сравнению с Всероссийской переписью населения 2010 года снизилась на 19,5%.

605 лет со дня основания родного города отметили опочане. В псковских летописях упоминается, что в 1414 году в 130 километрах от Пскова в излучине реки Великой была заложена крепость, и названа Опочкой. В период с 1772 по 1776 год она являлась центром Псковской губернии. По оценке, на 1 января 2019 года численность населения города составила 9 902 человека, снижение по сравнению с данными переписи 2010 года – на 14,7%.

Себеж впервые упоминается под 1414 годом в хронике польского историка Матея Стрыйковского, который пишет о взятии псковского пригорода Себежа войском великого князя Литовского Витовта. Численность населения города на 1 января 2019 года, по оценке, составила 5 339 человек, и с 2010 года уменьшилась на 16,3% (с 6 375 человек).

Красногородск основан в 1464 году как крепость Красный Городец в связи с укреплением юго-западной границы Псковской земли. Статус посёлка городского типа он приобрел в 1967 году. За последние 9 лет численность его постоянного населения упала на 8% (с 3 870 до 3 561 человека).

Невель впервые упоминается в Духовной грамоте (завещании) великого князя Ивана III от 1504 года: «Да сыну же своему Василью даю … волости Березаи, Невле, Усваи». В 1773 году приобретает статус города. Население Невеля на 1 января 2019 года, по оценке, составляло 14 819 человек, и снизилось на 6,7% (с 15 885 человек в 2010 году).

Тенденция сокращения численности населения характерна в целом и для всего региона. По оценке, на 1 января 2019 года численность населения Псковской области снизилась на 6,5% по сравнению с данными Всероссийской переписи населения 2010 года.

Предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 года покажет, как изменилась область и ее города за последнее десятилетие. По результатам переписи будет получена информация о численности населения в сочетании с социально-демографическими характеристиками.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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