Общество

Минздрав объяснил ошибкой данные о сокращении числа врачей

Данные об уменьшении числа врачей в российских регионах оказались ниже ранее заявленных — в Минздраве объяснили, что скорректировали данные из-за технической ошибки. Об этом сообщило РБК.

По уточненным данным Минздрава, в Бурятии число врачей сократилось с 3858 до 3673 — ранее ее назвали лидером по сокращению врачей. В Новосибирской области, ранее занимавшей второе место, произошел прирост на 7 процентов — с 11 005 до 11 090. В Томской области, которая занимала третье место рейтинга, произошел прирост на 3 процента — с 4477 до 4613.

В Кемеровской области сокращение произошло не на 17,3, а на 3 процента (с 9492 до 9275). В Якутии произошло не сокращение, а увеличение числа врачей с 4826 до 4947 (на 2 процента). В Хакасии произошло сокращение количества врачей на 2 процента (с 1862 до 1842), в Омской области — на 2 процента (с 7930 до 7826). По предыдущему расчету, в обоих регионах был прирост более чем в 300 процентов.

Согласно новым подсчетам, наиболее негативная динамика количества врачей на конец 2018 года оказалась у Чукотского автономного округа — число медиков сократилось на 5,3 процента (с 341 до 323). На втором месте Алтай — там количество медиков сократилось на 4,4 процента (с 858 до 820).

В первые пять пунктов списка также вошли Псковская область (4,2 процента), Костромская область (3,8 процента) и Калмыкия (3,5 процента).

Отмечается, что по новым результатам, число врачей сократилось в 55 регионах, а не в 54. В ведомстве также скорректировали данные по росту числа врачей в 2018 году. Лидером прироста стал Ненецкий автономный округ — число врачей увеличилось с 177 до 185. На втором месте Москва с приростом на 3,5 процента — с 52 598 до 54 420, в Ленобласти — 3,4 процента.

Ранее в Минздраве сообщили, что в 54 регионах России в этом году сократилось число врачей. Это связали с зарплатами и социальными причинами. Депутат Госдумы от партии Родина Алексей Журавлев обвинил ведомство в безответственности и заявил, что оно выступает не как министерство, а как мониторинговое агентство.