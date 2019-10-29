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Александр Котов: Мы выполнили обещание, которое дали педагогам по уменьшению административной нагрузки

Очень важной назвал председатель Псковского областного Собрания законодательную инициативу по уменьшению административной нагрузки на педагогов. По его словам, депутаты регионального парламента высказавшись в поддержку такой новеллы, сдержали обещание, данное учителям. Об этом спикер заксобрания рассказал в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В этом году, в августе, на традиционном августовском совещании педагогических работников Псковской области, мы как раз говорили о том, что необходимо освободить наших педагогов от излишней бюрократической нагрузки, связанной с составлением различных отчетов. За последние годы количество таких отчетов только накапливалось, и все учителя в один голос говорят о том, что у них все меньше времени остается на организацию учебного процесса и все больше приходится тратить на оформление документов. Сегодня мы приняли проект постановления о поддержке федерального закона. Я очень надеюсь, что наши коллеги – депутаты Государственно Думы РФ – примут наконец эти изменения, и у учителей останется минимум документов, которые им необходимо будет заполнять. Соответственно больше времени у них появится для того, чтобы заниматься образованием детей. Это очень важная законодательная инициатива, и я рад, что мы сегодня выполнили обещание, которое мы дали нашим педагогам», - прокомментировал он.

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Напомним, законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части установления перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники) внесен в Государственную Думу депутатами фракции «Единая Россия». До его рассмотрения в первом чтении у всех субъектов РФ есть возможность высказать свою позицию по проекту закона, авторы которого поставили перед собой задачу облегчить работу учителям - чтобы у них было меньше отчетности.

Документом предлагается унифицировать и сократить формы отчетности для учителей, что «создаст благоприятные условия для активации творческой деятельности в интересах развития детей, а также будет способствовать снижению необоснованной социальной напряженности в трудовых коллективах и повышению качества образования».

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Необходимость уменьшения нагрузки на учителей, связанной с составлением отчетов, ответами на информационные запросы, а также подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций, активно обсуждалась с педагогами и экспертами в регионах, в том числе и в Псковской области.