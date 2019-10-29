Общество

В конкурсе на создание символа дружбы с Нойсом псковичи смогут выиграть от 500 до 2500 евро

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на создание «Символа» и концепцию выставки, посвященной 30-летию породненных связей между Псковом и Нойсом (Германия).

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, любой желающий может создать символ, логотип, рисунок или знак, который раскрывает такие темы, как дружба, сплоченность, прорыв или толерантность.

«Работы могут быть как индивидуальные, так и групповые. Допускается живопись и графика Победители получат ценные подарки. За 1 место - 2 500 евро, за 2 место - 1 500 евро и за 3 место - 500 евро», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что отмеченные призами эскизы, а также другие, отобранные жюри работы будут выставлены в художественной школе «Альте Пост» с 25 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года. Вручение призов состоится 25 апреля 2020 года в рамках празднования 30-летнего юбилея связей между Нойсом и Псковом

Работы принимаются до 15 марта 2020 года. Эскизы могут быть поданы в файле PDF или фото-файле (флешка, диск) по почте по адресу: администрация города Нойса, управление по обеспечению деятельности бургомистра, отдел представительства и партнерских связей, Маркет 2 - 6, 41460 Нойс, или на электронный адрес: repraesentation@stadt.neuss.de.

«Права на представленные работы переходят городу Нойсу. Рисунок победителя будет использован Нойсом в качестве печатного изделия: почтовые открытки, книги, наклейки, календари, фирменные бланки. Также в качестве рекламных изделий: кружки, коврики для компьютерной мыши, пазл - и на интернет-странице Нойса», - уточнили в ведомсвте.