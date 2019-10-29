Общество

Псковская область оказалась на 3 месте по сокращению числа врачей

Псковская область заняла 3 место по темпам сокращения числа врачей. Минздрав России подтвердил информацию об уменьшении числа врачей в регионах РФ по итогам 2018 года, следует из сообщения пресс-службы министерства.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее в РБК со ссылкой на данные Минздрава о состоянии здравоохранения сообщили о сокращении количества врачей в 54 регионах страны.

«Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику [сокращения] количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3%, с 341 до 323», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Вторую строчку антирейтинга заняла Республика Алтай, там число врачей сократилось на 4,4%, с 858 до 820 человек. В первую пятерку по уменьшению числа врачей также вошли Псковская область (сокращение на 4,2%), Костромская область (3,8%) и Калмыкия (3,5%).

При этом, по данным Минздрава, в 30 регионах врачей стало больше. Так, в Ненецком автономном округе отмечен рост их числа на 4,5%, со 177 до 185 работников. Москва показала прирост в 3,5%, с 52598 до 54420 врача.