Общество

В Гдовском районе местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление соседки

Мировым судьей судебного участка №3 Гдовского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении местного жителя района, возбужденное заместителем прокурором района., сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Гдовского района.

В судебном заседании установлено, что 1 августа мужчина, находясь на своем земельном участке в ходе конфликта по разделу земельного участка в адрес в своей соседки выразился в грубой неприличной форме, то есть оскорбил ее, чем унизил честь и достоинство последней.

Постановлением мирового судьи от 29 октября гражданин признан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.