Общество

Религиозные организации получат «исключительное право» осуществлять паломническую деятельность

Исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе получат религиозные организации. Соответствующий закон вступает в силу 1 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, документ устанавливает специальный правовой статус паломника.

В частности, закон определяет, что паломники — это граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также для участия в религиозных обрядах и церемониях. Как пояснил один из авторов закона, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, необходимость решения проблем в сфере паломничества назрела давно.

По словам депутата, из-за деятельности мошенников в этой сфере пострадало большое количество верующих. Это повлияло на сложившееся в обществе мнение о паломнических поездках как о пустой трате или потере денег. «Целью паломнической поездки является поклонение святым местам, а не туристический шопинг или десяток селфи с верблюдом. Мы это понимаем, поэтому определение паломника теперь закреплено в законе», — сказал парламентарий.