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Общество

Названа опасность хождения без шапки

01.11.2019 09:50|ПсковКомментариев: 1

Хождение без головного убора в холодную погоду может навредить здоровью и привести, например, к менингиту и даже к облысению. Для защиты головы следует выбирать именно шапку, а не меховые наушники, потому что они не закрывают лоб, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

По словам профессора, доктора медицинских наук Рины Заславской, головной убор защитит от переохлаждения ушей и лобной части головы. В противном случае может начаться воспалительный процесс, обострение инфекций. Врач-трихолог, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас добавила, что теоретически из-за холода возможна потеря волос.

«Спазм сосудов происходит, спазм капилляров, которые питают волосы, то есть теоретически это возможно. И нужно беречь уши, потому что любой отит приводит к воспалению, а воспаление — к антибиотикам, и прием антибиотиков приводит уже к выпадению волос», — пояснила она.

Кохас также дала рекомендации по правильному выбору головного убора. Трихолог указала, что шапка должна быть по погоде и из натуральных материалов. «Если температура минус 5 — минус 10 градусов, то шапка должна быть легкая трикотажная, чтобы не перепарить голову. Обычно мы берем тонкую шерсть. А если мы уже берем дальше, температуру минус 10 — минус 15, то шапку уже с каким-то утеплителем», — сказала врач. Она отметила, что если температура не минусовая, то можно обойтись капюшоном.

Врач-терапевт Виктор Лишин подчеркнул, что слишком теплый головной убор также может навредить здоровью. Если голова начнет потеть, и будет перегрев кожных покровов, то возможно возникновение неприятных ощущений, головной боли. Из-за пота в ткани будут скапливаться грибки и бактерии, что приведет к раздражению или перхоти. По этой же причине в помещениях и транспорте шапку надо обязательно снимать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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