Общество

Электронные услуги Росреестра пользуются спросом в Псковской области

В целях повышения качества оказания госуслуг и противодействия коррупционным проявлениям Росреестр развивает «бесконтактные технологии», исключающие взаимодействие чиновника и заявителя. Под «бесконтактными технологиями» понимается в том числе оказание ведомством услуг в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

На главной странице официального сайта Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства – регистрации прав, кадастрового учета, единой учетно-регистрационной процедуры (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и многое другое.

Заявление и документы на получение указанных услуг можно подать и в «личном кабинете» правообладателя, который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

По информации регионального Управления Росреестра предоставленной Псковской ленте новостей за 9 месяцев текущего года всего подано электронно – 18141 обращение, из них:

- по государственной регистрации прав -14 777 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 12 363 обращения)

- по государственному кадастровому учету – 1634 ( в аналогичном периоде прошлого года - 951обращение)

- по единой процедуре (учет и регистрация) – 1730 (за 9 месяцев прошлого года- 23).

Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко комментирует: «Необходимость предоставления услуг Росреестра по кадастровому учету объектов недвижимости и государственной регистрации прав собственности на них в электронном виде не только продиктована требованиями времени, но и обусловлена рядом преимуществ электронного формата перед бумажным. Пользователи отмечают удобство сервисов и высокую скорость предоставления информации. Благодаря этим факторам популярность электронных сервисов неуклонно возрастает».