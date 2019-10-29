Общество

Роскачество рассказало, как распознать свежесть мяса в домашних условиях

Роскачество рассказало, как правильно определить качество мяса и сыра в домашних условиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные организации. На мясо необходимо надавить, если образовавшаяся ямка на нем быстро исчезнет, продукт свежий.

Также можно сделать вывод об особенностях приготовления мяса при помощи салфетки. Если салфетка будет влажной, то это говорит о том, что мясо будет сильно ужариваться или увариваться, после приготовления будет сухим.

«Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде», — уточняют эксперты.

Белые вкрапления в птице говорят о дефекте, но они не являются признаками гормонов.

Определить наличие растительных жиров в сыре можно только в лаборатории.