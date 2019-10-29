Общество

Меружан Вермишян: Я считаю, что День народного единства нужно популяризировать

Приближается один из самых «молодых» государственных праздников России: 4 ноября — День народного единства. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции.

Псковская Лента Новостей узнала у председателя Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружана Вермишяна, как армянская диаспора планирует отметить этот праздник.

«Каждый год мы участвуем в праздничных мероприятиях, в этом году наш ансамбль выступает на концерте в Доме офицеров», - рассказал он.

Также он пояснил, что каких-то особых традиций на празднование Дня народного единства у диаспоры нет, возможно в этом году диаспора соберется после концерта в Доме офицеров в большом круге за застольем.

«Праздник этот еще новый, люди еще к нему не привыкли, но многие его празднуют. Любые праздники это хорошо, главное, чтобы они не навязывались. Я думаю, что некоторые люди не понимают, что этот праздник, 4 ноября, связан с Мининым и Пожарским, освобождением Москвы, победой над польскими-интервентами. Я считаю, что данный праздник нужно популяризировать, рассказывать о его истории. Возможно тогда, через несколько лет, он станет популярным в народе», - считает Меружан Вермишян.