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Общество

Псков не вошел в список привлекательных для переезда городов

01.11.2019 12:55|ПсковКомментариев: 1

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о миграционных настроениях россиян в пределах страны. Выяснилось, что лишь для половины россиян их место проживания родной город. Любопытно, что чаще всего об этом заявляют мужчины (53%) и молодые люди 18-24 лет (72%).

Менее всего коренных жителей проживает в двух столицах (46%) и в селах (44%). Также обычно не живут в своих родных городах пожилые люди старше 60 лет - только 36% из них остались жить там же, где и родились.

Наиболее популярными причинами переезда среди тех, кто ранее уехал из своего родного города, являлся перевод по работе (19%), в особенности для респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%). Каждый десятый переезжал из-за учебы (11%). Не менее распространены семейные причины, повлекшие переезд. Так, 11% переезжали, поскольку мигрировала вся семья. Еще столько же - в связи с замужеством/женитьбой (11%) или по иным семейным обстоятельствам (11%).

О переезде на постоянное место жительства в другой город России сейчас задумывается четверть россиян (25%) - чаще те, кому от 25 до 34 лет (40%). Не хотят переезжать преимущественно мужчины (75%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (84%). Осуществить свое намерение в течение ближайшего года-двух планируют 21%, а в течение трех-пяти - еще 20%. При этом треть еще не решили, когда именно собираются переехать в другой населенный пункт страны (32%).

Среди декларирующих желание переехать в другой населенный пункт в России 61% россиян хотели бы переехать в город, а 34% - в загородную местность. Наиболее популярным городом, в который хотят переехать наши соотечественники, является Санкт-Петербург (15%). На втором месте Москва (8%), на третьем - Краснодар (6%). При этом среди регионов, в которых находится желаемый для переезда населенный пункт, лидирует Краснодарский край - 18%.

Причины, по которым хотят переехать современные россияне: фактор безработицы или удаленности работы (18%), более высокий уровень жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более благоприятного климата (12%). Некоторые респонденты хотели бы переехать, потому что им не нравится их город или больше импонирует другой (7%), другие предпочли бы переехать за более качественным образованием (7%) или в попытках расширить горизонт собственных перспектив (7%).

Среди тех, кто не хочет переезжать, треть (27%) россиян говорят, что их все устраивает в их населенном пункте. Также 18% россиян не хотят переезжать, потому что их семья, родные и друзья проживают в их нынешнем месте жительства. Некоторые респонденты не хотят покидать родные места (13%) или ссылаются на возраст как фактор, затрудняющий переезд (10%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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