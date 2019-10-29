Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Все на бал
Где отпраздновать корпоратив?
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Кто такие шабашники?
Штраф за оскорбление коллектора
«Бригадный Подряд» в Пскове
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Идеальное авто в Автотим
Золотая осень где отдохнуть?
Дом от А до Я
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где переобуть машину?
Мембранные сапоги Nordman
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Общество 29.10.2019 13:3410 В Псковской области создадут кибердружину 01.11.2019 16:420 Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН будут бесплатно консультировать псковичей по вторникам 01.11.2019 16:380 Минстрой предложил увеличить возраст по программе улучшения жилья молодым семьям до 40 лет 01.11.2019 16:021 Наталья Горбачева о деле Ульяны Михайловой: Не все выдерживают испытание властью и деньгами 01.11.2019 15:550 Выставка национального костюма «Россияне» открылась перед Днем народного единства в Псковском политехническом колледже 01.11.2019 15:323 Ульяна Михайлова прокомментировала возбужденное в ее отношении новое уголовное дело
 
 
 
Самое популярное 01.11.2019 10:0535 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 29.10.2019 18:571 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года 29.10.2019 14:474 В Пскове подскочили цены на недвижимость 31.10.2019 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове 29.10.2019 23:296 Интерактив: Псков оказался готов к первому снегу?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Выставка национального костюма «Россияне» открылась перед Днем народного единства в Псковском политехническом колледже

01.11.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

Сегодня Псковский политехнический колледж – площадка Всероссийского этнографического диктанта. На первом этаже в холле гостей и участников этнографического диктанта ждет выставка национального костюма «Россияне», которую подготовили студенты специальности «Дизайн» , под руководством преподавателей Людмилы Яковлевой и Екатерины Ефимовой в сотрудничестве с Центром народного творчества Пскова. На картинах представлены костюмы более двадцати национальностей, проживающих на территории Российской Федерации : ненцев, удмуртов, лезгинов, узбеков , эскимосов, карелов и других, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Выставка готовилась более двух месяцев. Студенты колледжа тщательно изучили культурные и этнографические особенности национального костюма народностей России. Выставочные работы выполнены в технике: коллаж, аппликация, графика, гуашь.
В день Народного единства эта выставка будет открыта для просмотра в Доме Офицеров, и сопровождаться дефиле народного костюма под названием «И в пир, и в мир, и в добрые люди».

Второй год подряд Псковский политехнический колледж становится площадкой этнографического диктанта. Активное участие в диктанте принимают не только студенты, но и преподаватели, и администрация колледжа.

Исполняющая обязанности директора колледжа Елена Бузницкая прокомментировала: « С большим удовольствием второй год подряд участвую в этнографическом диктанте. За две недели начинаю готовиться – решать тесты в Интернете, просматривать сайты по культуре и этнографии народов России, вспоминать народные промыслы и их отличительные признаки. Очень нравятся вопросы в диктанте, которые можно взять не знанием, а умением размышлять, как в «Что? Где? Когда?»

Участники диктанта должны были проявить знания культурного наследия России, знать исторические сведения о культурном многообразии России и ее регионах, а также иметь представление об этнографии и истории своего родного края. По мнению участников, диктант -2019 был гораздо сложнее этнографического диктанта прошлого года

По итогам мероприятия каждый участник в декабре получит сертификат.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 335 человек
01.11.2019, 17:010 Число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло в РФ на 70% 01.11.2019, 17:010 Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии 01.11.2019, 16:420 Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН будут бесплатно консультировать псковичей по вторникам 01.11.2019, 16:380 В рамках всероссийской премии «Маршруты России» компания «Славянский тур» презентовала две экскурсионных программы
01.11.2019, 16:380 Минстрой предложил увеличить возраст по программе улучшения жилья молодым семьям до 40 лет 01.11.2019, 16:270 Родительскую субботу отметят православные 2 ноября 01.11.2019, 16:131 Псковская область отказалась от 350 млн рублей, чтобы не закатывать их в снег и грязь 01.11.2019, 16:021 Наталья Горбачева о деле Ульяны Михайловой: Не все выдерживают испытание властью и деньгами
01.11.2019, 15:550 Выставка национального костюма «Россияне» открылась перед Днем народного единства в Псковском политехническом колледже 01.11.2019, 15:490 В Псковской области избраны секретари трех районных отделений «Единой России» 01.11.2019, 15:400 Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля 01.11.2019, 15:323 Ульяна Михайлова прокомментировала возбужденное в ее отношении новое уголовное дело
01.11.2019, 15:250 Рособрнадзор предложил ввести обязательные контрольные по истории для выпускников школ 01.11.2019, 15:090 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за 10 месяцев 2019 года выросли на 5,7% 01.11.2019, 14:550 В «Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» установлены множественные нарушения 01.11.2019, 14:438 Лидер профсоюзной ячейки о деле Ульяны Михайловой: Месячная премия размером со стоимость квартиры - это что-то запредельное
01.11.2019, 14:311 В Пскове женщина похитила 9 упаковок мяса из магазина 01.11.2019, 14:200 Завтра состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» 01.11.2019, 14:120 Из бизнес-центра на Рижском проспекте эвакуировали людей из-за задымления 01.11.2019, 14:070 Василий Осипов: Мы опережаем график выплат задолженности «Газпрому»
01.11.2019, 14:000 Виртуальный концертный зал откроется в Острове по нацпроекту «Культура» 01.11.2019, 13:550 Теплая погода ждет псковичей на День народного единства, а также весь ноябрь 01.11.2019, 13:400 Василий Осипов: Вопрос о руководителе «Псковпассажиравтотранса» по-прежнему открыт 01.11.2019, 13:350 Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион
01.11.2019, 13:290 У Псковских тепловых сетей нет угрозы банкротства, уверен замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ 01.11.2019, 13:215 Мы кричали, что происходит беда - эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове 01.11.2019, 13:101 Василий Осипов: У нас самый большой износ основных средств сферы ЖКХ на Северо-Западе 01.11.2019, 13:013 Турчак сохранил позиции в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России
01.11.2019, 12:554 Псков не вошел в список привлекательных для переезда городов 01.11.2019, 12:470 В Пскове объявлен конкурс на право продажи новогодних елок 01.11.2019, 12:340 Псковичей приглашают задать священнику «неудобные вопросы» 01.11.2019, 12:220 Меружан Вермишян: Я считаю, что День народного единства нужно популяризировать
01.11.2019, 12:140 Роскачество рассказало, как распознать свежесть мяса в домашних условиях 01.11.2019, 12:062 В ноябре начнутся восстановительные работы в пещерах Псково-Печерского монастыря 01.11.2019, 11:530 В Великих Луках женщина похитила из магазина алкоголь на сумму более 13 тысяч рублей 01.11.2019, 11:310 Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
01.11.2019, 11:244 Митрополит Тихон намерен заняться спасением псковских храмов, включенных в список ЮНЕСКО 01.11.2019, 11:229 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 01.11.2019, 11:121 День народного единства в Псковском филиале Академии ФСИН России встречают торжественным построением личного состава 01.11.2019, 11:060 Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за неуплату кредита
01.11.2019, 10:540 Василий Осипов расскажет о ситуации в транспортной сфере в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 01.11.2019, 10:430 Новый магазин комбикормов «Клевер» открылся в Пскове 01.11.2019, 10:350 Электронные услуги Росреестра пользуются спросом в Псковской области 01.11.2019, 10:261 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута»
01.11.2019, 10:160 Великолучанин заплатит штраф в 430 тысяч рублей за незаконный оборот сигарет 01.11.2019, 10:090 В образовательном центре «Сириус» побывал студент псковского колледжа искусств 01.11.2019, 10:0535 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 01.11.2019, 10:030 О социально-экономическом развитии региона расскажет Александр Козловский в программе «Гайд-парк»
01.11.2019, 10:000 В Пыталовском районе к уголовной ответственности привлечен житель Чехии за контрабанду и перевозку оружия 01.11.2019, 09:501 Названа опасность хождения без шапки 01.11.2019, 09:420 Около 4,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пограничники в грузовом поезде в Себежском районе 01.11.2019, 09:340 Спасатели обезвредили семь артснарядов времен войны в пустошкинской деревне
01.11.2019, 09:260 Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ 01.11.2019, 09:180 Пенсионер погиб при пожаре в дачном доме в Порховском районе 01.11.2019, 09:162 Эксперт предупредил о повышении стоимости молочных продуктов 01.11.2019, 09:070 Пешехода сбили в Псковском районе
01.11.2019, 08:580 В Гдовском районе местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление соседки 01.11.2019, 08:500 Религиозные организации получат «исключительное право» осуществлять паломническую деятельность 01.11.2019, 08:450 До двух лет тюрьмы может получить гражданка Эстонии за незаконное пересечение границы РФ 01.11.2019, 08:360 В нескольких регионах стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
01.11.2019, 08:270 Apple вернулась на первое место в России по выручке от продаж 01.11.2019, 08:170 Первые игровые практикумы провели студенты I курса колледжа искусств 01.11.2019, 08:080 Что в жизни россиян изменится с 1 ноября 31.10.2019, 23:5016 Псковская область оказалась на 3 месте по сокращению числа врачей
31.10.2019, 22:470 Псковские власти: В городе устранили основные последствия усиления ветра 31.10.2019, 22:302 В России вспоминают жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, унесшей жизни 9 псковичей 31.10.2019, 22:100 В конкурсе на создание символа дружбы с Нойсом псковичи смогут выиграть от 500 до 2500 евро 31.10.2019, 21:503 Житель Куньинского района получил 180 часов обязательных работ за удары ножом по лицу и шее пострадавшей
31.10.2019, 21:302 В Псковской области определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 31.10.2019, 21:100 Ученые назвали пользу холестерина 31.10.2019, 20:503 Ночные «Ласточки» Санкт-Петербург - Псков начинают курсировать с 1 ноября 31.10.2019, 20:301 Псковские росгвардейцы сообщили о проверке организации, охраняющей детсад в Нарьян-Маре
31.10.2019, 20:106 Фотофакт: В новом доме в Плюсском районе обрушились вентиляционные трубы, и упала антенна 31.10.2019, 19:502 Водителю грозит до 2 лет лишения свободы за ДТП из-за утомления 31.10.2019, 19:304 Александр Котов об уходе с поста секретаря реготделения «Единой России», наказах избирателей и терпении 31.10.2019, 19:103 Президент РФ не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.