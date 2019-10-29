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Выставка национального костюма «Россияне» открылась перед Днем народного единства в Псковском политехническом колледже

Сегодня Псковский политехнический колледж – площадка Всероссийского этнографического диктанта. На первом этаже в холле гостей и участников этнографического диктанта ждет выставка национального костюма «Россияне», которую подготовили студенты специальности «Дизайн» , под руководством преподавателей Людмилы Яковлевой и Екатерины Ефимовой в сотрудничестве с Центром народного творчества Пскова. На картинах представлены костюмы более двадцати национальностей, проживающих на территории Российской Федерации : ненцев, удмуртов, лезгинов, узбеков , эскимосов, карелов и других, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Выставка готовилась более двух месяцев. Студенты колледжа тщательно изучили культурные и этнографические особенности национального костюма народностей России. Выставочные работы выполнены в технике: коллаж, аппликация, графика, гуашь.

В день Народного единства эта выставка будет открыта для просмотра в Доме Офицеров, и сопровождаться дефиле народного костюма под названием «И в пир, и в мир, и в добрые люди».

Второй год подряд Псковский политехнический колледж становится площадкой этнографического диктанта. Активное участие в диктанте принимают не только студенты, но и преподаватели, и администрация колледжа.

Исполняющая обязанности директора колледжа Елена Бузницкая прокомментировала: « С большим удовольствием второй год подряд участвую в этнографическом диктанте. За две недели начинаю готовиться – решать тесты в Интернете, просматривать сайты по культуре и этнографии народов России, вспоминать народные промыслы и их отличительные признаки. Очень нравятся вопросы в диктанте, которые можно взять не знанием, а умением размышлять, как в «Что? Где? Когда?»

Участники диктанта должны были проявить знания культурного наследия России, знать исторические сведения о культурном многообразии России и ее регионах, а также иметь представление об этнографии и истории своего родного края. По мнению участников, диктант -2019 был гораздо сложнее этнографического диктанта прошлого года

По итогам мероприятия каждый участник в декабре получит сертификат.