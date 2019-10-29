Общество

В «Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» установлены множественные нарушения

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения прав воспитанников ФГБПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Себежское СУВУ), в ходе которой выявлены нарушения требований трудового законодательства, пожарной безопасности, а также федерального законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской прокуратуре, Себежским СУВУ не приняты меры к ознакомлению всех сотрудников с локальными нормативными актами учреждения, Совет профилактики проходит с нарушением «Положения о совете профилактики», утвержденным Себежским СУВУ, нарушены более 20 пунктов правил противопожарного режима.

В этой связи прокурором района внесено представление в адрес и.о. директора Себежского СУВУ, которое находится в стадии рассмотрения, поставлен вопрос о привлечении 4 виновных лиц к ответственности.