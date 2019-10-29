Общество

Российские судебные приставы в 2022 году откажутся от бумажных исполнительных листов

В 2022 году Федеральная служба судебных приставов России намерена отказаться от бумажных исполнительных листов, полностью перейдя на электронный реестр, сообщает ТАСС.

«В 2022 году планируется завершить цифровизацию, реализовав соответствующий реестр записей исполнительных документов. Предполагается, что исполнение приставами, банками, работодателями исполнительных документов будет осуществляться не на основании бумажных документов, а на основании записи в реестре», - сообщили агентству в пресс-службе ФССП.

Речь идет о переходе на сервис «Цифровое исполнительное производство», который создается в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Приставы подключат к сервису более 60% юридических лиц и ИП, которые являются сторонами исполнительных производств.

Отмечается, что реестр не будет публичным, но доступ к нему для взыскателей и должников будет возможен через портал госуслуг.