Общество

«Ростелеком» сделал освещение псковских улиц экономичным и эффективным

«Любая хорошо развитая технология неотличима от магии». Автор этого афоризма - английский писатель, футуролог и изобретатель Артур Кларк. По такой логике, улицы Пскова преисполнились волшебным свечением. И позаботился об этом инвестор «Ростелеком».

Предприятие и администрация города справились с усовершенствованием системы освещения муниципалитета. Как минимум - для экономии, безопасности и комфорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таких слов 31 октября в спортивно-развлекательном центре «Простория» началась предметная конференция.

На мероприятии собрались представители субинвесторов, органов местного самоуправления, муниципальных орагнизаций. А повод - следующий: в сентябре «Ростелеком» завершил в Пскове работу по крупнейшему на Северо-Западе энергосервисному проекту, направленному на уменьшение энергопотребления.

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«Энергосервисные контракты мы отыграли в прошлом году. Главное преимущество таких проектов - возможность модернизировать систему освещения без затрат из бюджета. Если вместо обычных лампочек будут энергосберегающие - получим около 60% экономии», - открыл мероприятие глава администрации Пскова Александр Братчиков.

За время такого сотрудничества «Ростелеком» заменил в Пскове больше 10,5 тысячи светильников и 204 шкафа управления наружным освещением. Установил систему, которая автоматически контролирует потребление энергоресурсов.

«На 6-м году реализации пилотного проекта "Умный город" станем на 50% меньше платить за свет на улице», - заключил Александр Братчиков и посоветовал муниципалитетам области воспользоваться услугой компании.

Энергосервис уличного освещения - внедрение интеллектуальных систем - первый шаг, чтобы в Псковской области реализовать «Умный город», на что у «Ростелекома» и региональной администрации - соглашение.

Этот 7-летний проект - по программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной правительством в июле 2017 года.

Красивый, безопасный, высокоскоростной

«Благодарность заказчика - лучшее, что может быть, - ответила сити-менеджеру директор филиала компании в Псковской и Новгородской областях Ольга Родионова. - Если не о снижении затрат, вы ощущаете, что вечерний Псков стал красивее? Я - ощущаю! А за счет дополнительной подсветки для дорог - еще и безопаснее!».

Ольга Родионова добавила, что опоры уличного освещения можно обеспечить высокоскоростным интернетом - 100 мегабит в секунду - через оптоволокно. И подчеркнула: «Фундамент заложен! Теперь в 2020 - 2021 годах нам предстоит очень много работы».

Следующим слово взял руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Он отметил, что первым городом региона, где появилось «умное освещение», был Остров, а теперь очередь за Псковом.

«Ростелеком» же, в свою очередь, уже оснастил чипом 1024 светильника города. И теперь каждым из них можно управлять дистанционно.

«Когда у нас разовьется "Умный город", появятся и «умные скамейки» с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов, - упомянул Денис Матвеев. - А в домах - "умные счетчики" электроэнергии, тепла, воды, которые автоматически передают данные. В будущем такие технологии могут появиться в каждом уголке области».

Начальник управления подчеркнул, что «Ростелеком» уже подключил к оптоволоконной сети 157 населенных пункта региона. По плану, до 2021 года их станет 601.

Будущее не за горами

Далее перед собравшимися выступил представитель субинвестора «Айти.Энергофинанс» ГК «Айти»: «После того, как с основными улицами закончат, экономичную систему можно распространить по дворам: все лампочки станут мощностью 50 ватт, а качество освещения заметно улучшиться. Также проект позволит установить «умные опоры», где крепятся видеокамеры, погодные датчики, источники Wi-Fi и многое другое. За всем этим будут следить из единой диспетчерской».

В «Айти.Энергофинанс» подметили, что муниципалитетам необязательно иметь весь объем финансовых средств, необходимых для реализации проекта. Систему можно внедрять пошагово: подрядчик узнает, сколько светильников в населенном пункте, и перейдет к первому этапу работы.

Со слов ведущего специалиста группы прикладных проектов филиала «Ростелекома» Романа Северинова, для северных регионов экономичное «умное» освещение особенно актуально. Ведь именно там продолжительные ночи начинаются уже с осени, а заканчиваются - только весной.

«Энергосервисная система поможет муниципалитетам выгодно обеспечить граждан и комфортом, и безопасностью. А «Умный город» - усилит эффект», - заключил Роман Северинов.

С «Умным городом» следить за благоустроенностью жителей станет еще проще. Поскольку об инфраструктуре они сами будут сигнализировать по системе обратной связи «Активный гражданин».

Напомним

Филиал «Ростелекома» в Псковской и Новгородской областях - структурное подразделение ПАО «Ростелеком» - обслуживает больше 160 тысяч абонентов телефонии, свыше 130 тысяч пользователей интернета и около 37 тысяч потребителей услуги «Интерактивное телевидение».

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Также лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Организация - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Широкодоступны доступом в интернет, предоставленным «Ростелекомом», пользуется свыше 13 миллионов абонентов. Платным телевидением - 10,2 миллиона, из которых свыше 5,4 миллиона - «Интерактивным ТВ».

Выручка группы компаний за первое полугодие 2019 года составила 158,8 миллиарда рублей, OIBDA достигла 53,5 миллиарда (33,7% от выручки), а чистая прибыль - 10 миллиардов.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне BBB-, агентства Standard & Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU).

Алексей Назаров