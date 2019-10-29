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Общество

Специализация «Финансы и технологии» стала лидером в Псковской области по количеству заявок на участие в конкурсе управленцев

01.11.2019 18:01|ПсковКомментариев: 0

Специализация «Финансы и технологии» стала лидером в СЗФО по количеству заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020», в том числе, и в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей».

На участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020» - флагманском проекте президентской платформы «Россия - страна возможностей» по специализации «Финансы и Технологии» поступило 7766 заявок от жителей Северо-Западного федерального округа. Всего на участие в специализациях от СЗФО подано 11877 заявок.

На втором месте по востребованности оказалась у жителей округа специализация «Наука» (2836 заявок), на третьем - «Здравоохранение» (1275 заявок). Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», - рассказал генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В Псковской области по итогам заявочной кампании в СЗФО заявки распределились так: Финансы и технологии - 210, Наука - 44, Здравоохранение - 33.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Дополнительная информация - на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.
Источник: Псковская Лента Новостей
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