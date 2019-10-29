Общество

В Великолукской транспортной прокуратуре пройдет прием предпринимателей по правовым вопросам

В Великолукской транспортной прокуратуре 5 ноября будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9:00 до 18:00 по адресу: Псковская область, Великие Луки, проспект Юрия Гагарина, 61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 9-18-56, 9-17-08 с 14:00 до 18:00.

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.

Напомним, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры РФ распоряжением генерального прокурора России от 03.03.2017 № 139/7р, первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.