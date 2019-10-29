Общество

Псковский школьник Иван Степанов награжден медалью «За мужество в спасении»

В Совете Федерации при поддержке Росгвардии состоялась церемония награждения участников Всероссийского проекта «Дети-герои», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.

В преддверии Дня народного единства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и, по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой встретились с участниками VI Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«Сегодня мы чествуем вас – юных граждан нашей страны, тех, кто, рискуя жизнью, приходил на помощь тонущим, кто спасал людей из пожара, обезвреживал преступников. Вы на деле доказали, как говорил Максим Горький, что в жизни всегда есть место подвигам. Мы гордимся вами. Я хочу поблагодарить вас за ваши смелые славные поступки. Особая благодарность – родителям, учителям, наставникам. Вы воспитали достойных граждан нашей страны», - сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, открывая торжественную церемонию награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.

В течение этого года в Совет Федерации поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов Российской Федерации. Не все ребята смогли приехать на торжество в Москву, поэтому Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам и дала поручение вместе с Росгвардией и местными органами власти провести чествование детей-героев в регионах, чтобы каждый подвиг был отмечен наградой и как можно больше людей узнали о мужественных поступках ребят.

«Подвиг не знает возраста. Мы уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа. Мы надеемся, что в будущем наше место займут достойные продолжатели дела отцов и дедов по укреплению обороноспособности нашей страны, развития науки и техники, улучшения жизни наших граждан, люди, готовые на подвиги ради воплощения этих высоких идей», - обратился к ребятам статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой.



Он отметил, что в этом году Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации приняла эстафету по участию в проведении мероприятий гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«Примером для нас, сотрудников Росгвардии, является подвиг 172 военнослужащих и сотрудников Росгвардии – Героев Российской Федерации. Они наша гордость», - добавил генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой, приветствуя Героев России, присутствующих на церемонии, чьи имена неразрывно связаны с войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Статс-секретарь выразил глубокую благодарность тем, кто вложил в ребят благородные качества готовности прийти на помощь другому человеку, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью. Он пожелал, чтобы «отважные сердца этих детей продолжали излучать, добро, отвагу и свет, который озарит путь в достойное будущее нашей великой Родины!»

Председать Совета Федерации Валентина Матвиенко и генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой вручили юным героям медаль «За мужество в спасении», благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии.

Украшением торжественного мероприятия стало выступление хора детской студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ и заслуженной артистки России, председателя Комиссии общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкой.

В завершение мероприятия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала детям-героям всегда оставаться примером для сверстников и поблагодарила руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ за участие во Всероссийском гражданско-патриотическом проекте.

«Это такая добрая, правильная и важная для страны акция. Я хочу поблагодарить руководство Росгвардии. Сегодняшнее вручение наград — это наше совместное мероприятие. Спасибо всем, кто принимал и встречал ребят. Мы гордимся, что у нас такое достойное подрастающее поколение», - сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, 15-летний пскович Иван Степанов 19 июня 2019 года спас ребенка, который упал в реку Пскову в районе пешеходного моста.

Когда Иван увидел тонущего мальчика, он не раздумывая, спрыгнул в воду. Ивану удалось преодолеть мощное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Ребенок успел наглотаться воды, но Иван оказал ему первую медицинскую помощь. Через несколько минут, ребенок убежал. Иван даже не знает его имени.