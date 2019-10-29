Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН будут бесплатно консультировать псковичей по вторникам

С 5 ноября юридическая клиника на базе региональной общественной приемной «Единой России» начнет работать по-новому. Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России будут консультировать граждан по вторникам с 15:00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Руководитель партийной приемной в регионе Юрий Сорокин отметил, что юридическая клиника осуществляет две функции - образовательную и социальную. Что касается второй, то она заключается в оказании бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения, которые, в основном, не могут оплатить работу такого специалиста.
Также, по его словам, работа в юридической клинике обеспечивает профессиональную подготовку квалифицированных юристов. «Такая форма позволит на практике применять полученные ими в период обучения знания и умения. За каждым обращением в юридическую клинику будут стоять реальные люди и их судьбы, что даст возможность студентам в полной мере осознать социальную значимость и ценность юридической профессии», - считает Юрий Сорокин.