Общество

Сувенирную продукцию с новогодней тематикой начали изготавливать в ИК-6

На базе исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области, в мастерской по выпуску художественной продукции, ведется изготовление новых видов изделий по тематике встречи Нового Года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В числе изготавливаемых товаров имеются подарочные наборы, содержащие каждый, по двенадцать сказочных ажурных елочных игрушек в оригинальной шкатулке из дерева с применением технологий лазерного станка.

В настоящее время для производства новогодних товаров администрацией учреждения было трудоустроено трое осужденных, заработная плата которых соответствует уровню минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.