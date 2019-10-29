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Общество

ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в этом году

01.11.2019 17:52|ПсковКомментариев: 0

Количество клиентов, оформивших «Мультикарту» ВТБ в 2019 году, превысило 1 миллион человек. Всего с момента запуска продукта число его активных пользователей превысило 6,5 миллионов клиентов. В топ-5  городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск. 

«Мультикарта» с бонусными опциями позволяет получать вознаграждения за привычные покупки в виде бонусов, миль или бонусных рублей в выбранной опции. Обменивать накопленные вознаграждения можно на товары, впечатления и путешествия в личном кабинете программы лояльности «Мультибонус» на официальном сайте bonus.vtb.ru. При этом  конвертация одного бонуса, мили или бонусного рубля равна одному рублю. Также для активных пользователей «Мультикарты» банк обеспечивает лучшее на рынке предложение по начислению процента на остаток - до 9% среди клиентов массовой розницы, до 9,5% - для сегмента «Привилегия» и до 10% - для Private banking.

На сегодняшний день одной из самых активных бонусных опций стала «Коллекция», в рамках которой ВТБ сотрудничает с более чем 100 партнерами и дает возможность клиенту поменять накопленные вознаграждения на более 20 тысяч различных товаров от известных брендов, сертификаты популярных магазинов, билеты в кино, авиа и ж/д-билеты и многое другое. Также в число наиболее популярных входит опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету и вкладам до 1,5 п.п. (в зависимости от суммы покупок по карте), до 8,5% годовых.  Помимо этого в числе лидеров – «Заемщик» – опция, которая позволяет клиентам получить дисконт по ставке до 10 п.п. по кредитной карте, до 3 п.п. по кредиту наличными или до 0,6 п.п. по ипотеке, совершая привычные ежедневные покупки.

«Мы постоянно стремимся развивать «Мультикарту» и предлагать лучшие условия для наших клиентов. Например, для тех, кто получает ежемесячные зачисления на счет, доступно бесплатное снятие наличных в любом банкомате. Кроме того, недавно мы представили обновленный портал программы лояльности «Мультибонус» – площадку, которая объединяет в себе все виды вознаграждений и позволяет оплачивать товары из каталога, используя бонусы, мили и кешбэк с бонусного счета. Аналогов такой программы на рынке нет», - отметил Сергей Миловский, вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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