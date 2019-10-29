Общество

«Акценты» Донецкого: 27 рублей за проезд, дело врачей и «Золотая маска» для «Ревизора»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Плюс 2 рубля. В Пскове снова повышают стоимость проезда на городских автобусных маршрутах.

Проклятье Гиппократа. Что происходит в системе здравоохранения региона?

Ревизор в маске. Псковский театр второй год подряд номинируется на самую престижную театральную премию России.

Так называемый «парламентский час» на очередной сессии Псковского областного Собрания был посвящен проблемам пассажирских автомобильных перевозок в регионе, и понятно, что ситуация на главном транспортном предприятии Псковщины – несчастном «Псковпассажиравтотрансе» - не осталась без внимания депутатов, которые не только выслушали доклад председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, но и задавали чиновнику вопросы. Подчас довольно острые, о чем чуть ниже.

Председатель комитета, в частности, озвучил новость, которая совсем не обрадует пассажиров – мол, уже принято принципиальное решение о повышении платы за проезд в автобусах городского сообщения до 27 рублей. Потому что цены на топливо и запчасти, а также зарплаты водителей и кондукторов, по словам чиновника, в целом находятся на уровне СЗФО, а вот стоимость проезда ниже, чем в других регионах Северо-Запада.

Выручка от повышения стоимости билета на два рубля с человека за поездку, согласно оценке комитета, составит для предприятия около 2 миллионов рублей в месяц. Цитирую председателя комитета: «Существующая стоимость проезда не предусматривает финансовое развитие предприятия, поскольку дефицит оборотных средств препятствует регулярному обновлению парка. А в условиях дефицитности областного бюджета <…> увеличение субсидирования не представляется возможным».

То есть, по факту пассажиры опять оплатят огрехи управления транспортным предприятием из собственных карманов, и тот номер с повышением цены, что несколько месяцев назад не прошел у прежнего руководителя «Псковпассажиравтотранса» (сбежавшего обратно в столицу «эффективного менеджера» Николая Киянца, в том числе из-за бурного возмущения псковичей в соцсетях), вполне пройдет у очередного новоиспеченного руководителя – Юрия Киргинцева, последние годы успешно занимавшегося бизнесом в Москве, Выборге и Санкт-Петербурге.

Лев Шлосберг спросил у господина Елкина, сколько автобусов находится в лизинге, а сколько изъято? По сбивчивому ответу чиновника сделалось понятно, что точной информацией он не владеет: пять минут говорил, а никаких цифр не привел. Однако ясно одно: автобусы лизинговые для региона – ёк! Цитирую: «Изъяты из-за неуплаты платежей. Скорей всего, уже проданы. К сожалению, их не вернуть».(Конец цитаты).

Зато в скором времени автобусный парк города пополнят 14 автобусов марки «Мерседес» из Московской области, которые будут переданы «Псковпассажиравтотрансу» бесплатно. Борис Елкин подал это известие как большое достижение в работе комитета, хотя все мы понимаем, что «Мерседесы» эти б/у, они отъездили свое (а именно шесть лет) по дорогам Подмосковья, и теперь, так сказать, с барского плеча богатого дяди псковичи-нищеброды получат внешне более-менее приличный транспорт на халяву.

О том, когда именно будут закупаться автобусы по программе социально-экономического развития региона, Борис Елкин не уточнил, заверив лишь, что это совершенно отдельная программа. А если отдельная, и стоит она 2 миллиарда 181 миллион рублей, то лично мне не понять, зачем, говоря о повышении цены за проезд до 27 рублей, нужно было ссылаться на необходимость обновления парка?

Идиоту понятно, что парк на добавку в 2 рубля с пассажира за поездку обновишь в лучшем случае на пару автобусов, если будешь экономить выручку в течение года. Но привычную мантру про обновление парка, конечно, нужно было обязательно прогнать вслух, потому что чем же еще оправдывать постоянный рост цен? Исключительно тем, что пассажирам приходится ездить по городу на хламе.

А я продолжаю. Новые невеселые цифры пришли к нам по ведомству здравоохранения, самой многострадальной отрасли жизнеобеспечения граждан. Как свидетельствует свежая статистика Минздрава,

Псковская область заняла 3 место в антирейтинге по темпам сокращения числа врачей.

По итогам 2018 года, Минздрав выявил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику сокращения числа врачей на конец прошлого года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3%. Вторую строчку антирейтинга заняла Республика Алтай, где число врачей сократилось на 4,4%. Псковская область заняла «непочетное» третье место с 4,2%. Далее за Псковщиной следуют Костромская область и Калмыкия. При этом в 30 богатых регионах России врачей стало больше. Тут, как обычно, лидируют Ненецкий автономный округ - 4,5% прироста врачей, и Москва - с 3,5%.

Здесь же, в пандан, подоспела, кровно связанная с убытком врачей, другая печальная новость: естественная убыль населения в Псковской области по итогам января-августа 2019 года составляет 8,4 промилле, сообщил Росстат. По этому показателю Псковщина заняла первое место в России. На втором месте – Тульская область (8,3), на третьем – Ивановская и Тверская (7,8 промилле), у Новгородской и Смоленской – 7,6. И так далее. По коэффициенту смертности мы тоже впереди России всей - 17 промилле. Далее по смертности традиционно за нами следуют ближайшие соседи – тверичи и новгородцы. То есть по вымиранию мы в России первые. И это исключительно печальный, горький показатель.

И тут же вспоминаются многочисленные панегирики первых лиц государства о демографии, о необходимости «сбережения народа», о том, что нужно поднимать рождаемость и уменьшать смертность, в том числе и посредством модернизации системы здравоохранения, разумеется.

Вспоминаются знаковые встречи наших губернаторов с президентом Путиным, который как раз настаивал на этом самом демографическом вопросе, а мы тут, точнее наши чиновники, как-то умудрялись так хитро подбивать статистику, что вдруг выходило, что псковичи наконец-то перестали вымирать. Ага! Восемь лет назад перестали, а нынче принялись заново.

Причина же, как видится, столь плачевного самочувствия отрасли, на грани летального, в регионе одна: врачи уезжают из региона и, соответственно, не приезжают в наши медицинские учреждения элементарно из-за низких зарплат, которые только в среднем по больнице выглядят прилично, а в реальности совершенно недостаточны, чтобы исправить скорбное положение дел. Все прямо по анекдоту: «Доктор сказал в морг, значит, в морг!».

Тут вваливай, не вваливай миллионы евро и долларов в современное диагностическое или лечебное оборудование, работать на нем все равно некому, и стоит оно, пылится, по складам да кабинетам, бесхозное или невостребованное. Потому что в тот же Ненецкий автономный округ свежие медкадры ведь едут? Едут! Несмотря на суровый климат.

И к нам бы поехали. Но приличных условий нет. И как следствие – дураков-энтузиастов тоже нет. Не те времена. Была когда-то клятва Гиппократа, а теперь проклятие. Не хотелось бы тут, как говорится, нагнетать, но не дай бог в наше время заболеть чем-нибудь серьезным. Не зря по той же статистике именно болезней россияне боятся больше всего.

И я завершаю. Слава богу, хоть здесь, на радостной ноте. Псковский театр драмы имени Пушкина вновь, второй год подряд, номинирован на самую престижную национальную театральную премию «Золотая маска» - сразу в пяти номинациях: лучший спектакль – «Ревизор», лучший режиссер – Петр Шерешевский, лучший актер – Евгений Терских, лучшая мужская роль второго плана – Виктор Яковлев, лучшая женская роль второго плана – Дарья Чураева.

И чего уж тут прибедняться, по всем статьям это новый художественный прорыв, что было ясно еще в день премьеры, а сейчас только подтверждено сообществом профессионалов.

Как написал худрук Псковского театра имени Пушкина Дмитрий Месхиев в Фейсбуке: «Не люблю хвастаться, но подмывает! Удержаться не могу. Спектакль нашего театра «Ревизор» - 5 номинаций на «Золотую Маску». Стабильность - признак мастерства. И лучший подарок ко дню рождения. Ура». (Конец цитаты).

И – да, действительно: 31 октября Дмитрию Месхиеву исполнилось 56 лет. С чем мы его и поздравляем! И хотя понятно, что номинация – это еще не сам приз, высокое признание экспертного сообщества тоже дорогого стоит. А там уж – чем Мельпомена не шутит. Может, и появится у нашего театра первая «Золотая маска». А то и две.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий