Общество

Экскурсия по ночному саду и борьба за урожай репы ждут жителей и гостей Святогорья в «Ночь искусств»

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», 3 ноября, в Государственном Пушкинском Заповеднике пройдет необычная, двухчасовая экскурсия по саду Михайловского и дому поэта, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Темнеет сейчас рано, и все желающие в полной мере смогут оценить прелесть прогулки по тёмному парку со старинным фонарём в руках, а еще тот самый пушкинский «…светил небесный дивный хор» (напомним, что это строка из «Евгения Онегина»). Тинейджеров вдобавок порадует встреча с местным домовым, а младшим школьникам особо запомниться беседа с самым что ни на есть хищным ночным зверем — котом. Разумеется, учёным, пушкинским, но от этого ничуть не менее ночным и хищным.



Ночная экскурсия по усадьбе Михайловское, «Ночь искусств» - 2018. Фото: Пушкинский Заповедник.

Сбор на ночную экскурсию объявлен в 19.00 около Научно-культурного центра музея. Потенциальных её участников музейщики просят одеться по погоде и учесть, что дети могут участвовать в акции только в сопровождении родителей.

Кроме того, по случаю «Ночи искусств» в «Доме мельника» в музейном комплексе «Водяная мельница в деревне Бугрово» 3 ноября артисты музейного театра «Петрушкина баловня» сыграют один из своих любимых спектаклей — «Три сказки». В основу его сценария легли три фольклорные миниатюры: это «Репка», «Каша из топора» и «Сказка о рыбаке и рыбке» в записи известного русского фольклориста, лингвиста В.И. Чернышёва.



«Три сказки». Фото: Пушкинский Заповедник.

Главная особенность этого чрезвычайно смешного представления в том, что музейщики воссоздают в нём атмосферу старинных деревенских посиделок, а все разговоры ведут на псковском диалекте, по большей части сохранившемся в здешних местах еще с пушкинских и допушкинских времён. И по ходу действия «оживляют» предметы старого крестьянского обихода: челнок от ткацкого станка становится золотой рыбкой, клубок шерсти — репкой, не желающей выбираться из грядки, и так далее.

Сказывать «Три сказки» в Доме мельника начнут в 18.00.