Общество

Мастер-классы для псковичей в День народного единства проведет молодежь из Ингушетии

Делегация из Республики Ингушетия прибудет в Псков с двухдневным визитом в рамках проекта «Мост дружбы». В День народного единства 16 ребят приедут, чтобы пообщаться с псковичами, провести целый ряд мастер-классов. Посещение всех мероприятий бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

4 ноября на базе проектного офиса «Команда 2018» пройдет мастер-класс по изготовлению изделий из кожи (12.00), занятия по рисованию (13.30) и по лезгинке (15.00).

5 ноября в актовом зале ПсковГУ (пл. Ленина, д. 2) с 15.00 начнется мастер-класс по фехтованию. С 16.15 псковичей ждут на мастер-класс по изготовлению предметов из железа. С 12.00 - на мастер-класс по рисованию.

В рамках визита будут организованы тематические художественные и исторические выставки фотографий. На одной из экспозиций будут представлены и традиционные национальные костюмы.

Проект «Мосты дружбы» содействует укреплению общероссийской гражданской идентичности, получению навыков межличностной коммуникации среди участников и повышению уровня интеграции ингушских ребят в общероссийское общественное пространство. Он позволит установить взаимные дружественные связи между двумя отдаленными регионами России. Проект реализуется при поддержке Института экономики и права Республики Ингушетия, а также Федерального агентства по делам молодежи.