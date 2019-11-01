Общество

Семинар по вопросам эффективного использования городских зеленых территорий пройдет в Пскове

Двухдневный обучающий семинар с участием специалистов в области строительства, архитектуры и ландшафтного дизайна пройдет в Пскове 7 и 8 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Мероприятие запланировано в рамках проекта Shaping cities или «Изменяя города» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов (полное название проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде»), который финансируется за счет средств Европейского Союза, России и Латвии.

В течение двух дней специалисты из России и Латвии будут учиться у экспертов и обмениваться собственным опытом по вопросам эффективного использования городских зеленых территорий. Основная цель семинара - расширить имеющиеся знания в области туризма, планирования городского пространства и оживления депрессивных городских территорий, фокусируясь на лучших практиках и методах в этой сфере.

Семинар организует управление строительства и капитального ремонта и комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова.

«Мы надеемся, что проект Shaping cities станет стартовой площадкой для дальнейшей реконструкции мало используемых городских зеленых территорий, что сделает облик нашего Пскова более привлекательным для его жителей и гостей города», - отметила председатель комитета Кристина Кобызь.

Напомним, что бюджет администрации города в данном проекте составляет 22 млн рублей (305, 01 тысяч евро), в том числе софинансирование в размере 10% - 2,2 млн рублей (30,5 тысяч евро). Вместе с бюджетом ведущего партнера проекта - Городской Думой города Резекне, общий бюджет проекта составляет 46,2 млн рублей (650,6 тысяч евро).

Итогом данного приграничного сотрудничества станет проведение ревитализации территорий двух парков в Пскове и Резекне, а также разработка Методических рекомендаций для специалистов по планированию с целью развития депрессивных городских территорий.