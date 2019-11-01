Общество

В Пскове сотрудники УФСИН отметили профессиональный праздник

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня работников следственных изоляторов и тюрем», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Начальник СИЗО-1 Олег Реутов поздравил личный состав и ветеранов учреждения с профессиональным праздником, довел до присутствующих поздравления начальников подразделений УФСИН России по Псковской области, от себя лично пожелал сотрудникам успехов и перспектив в службе, а ветеранам крепкого здоровья и отличного настроения, выразив им глубокую благодарность за многолетний добросовестный труд на благо уголовно-исполнительной системы и следственного изолятора. После чего вручил подарки.

В ходе торжественной части состоялось награждение сотрудников учреждения ведомственными наградами – медалями «За отличие в службе» III, II, I степени, поощрением сотрудников и работников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, проявленную инициативу и усердие при выполнении поставленных задач.

Продолжилось поздравление сотрудников и работников следственного изолятора исполнением музыкальной композиции и эстрадными танцами от приглашенных гостей – Елены Никандровы, Василисы Паринкины, и ансамбля «Сувенир Бит».

Олег Реутов вручил творческим коллективам благодарственные письма, выразив искреннюю благодарность за помощь в организации концерта.

В завершении мероприятия, молодые сотрудники и ветераны учреждения провели совместное чаепитие, где ветераны делились своими воспоминаниями о службе в СИЗО, давали полезные советы молодому поколению сотрудников. Прощаясь, участники встречи выразили огромную благодарность руководству следственного изолятора за проведенный праздник.