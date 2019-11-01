Общество

Молодые политологи собрались за круглым столом в Пскове для обсуждения межнационального сотрудничества

Накануне Дня народного единства Молодежное отделение Российского общества политологов и Псковское региональное отделение Российского союза молодых политологов провели 1 ноября круглый стол «Единство молодежи Псковской области: Роль национальных диаспор и молодежных организаций, как фактор укрепления межнационального сотрудничества».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в круглом столе приняли участие: депутат Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Лидия Драгунова, которая рассказала участникам круглого стола о Союзном государстве Беларуси и России о правах и обязанностях граждан Союзного государства, а также начальник отдела по работе с иностранными студентами ПсковГУ Мария Яковлева, рассказавшая о роли Псковского государственного университета в формировании межнациональных отношений среди молодежи (в ПсковГУ обучается более 1000 иностранных студентов).

Предприниматель, член президиума МолРоп, помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Скала сделал доклад об иностранных бизнес-партнерах, работающих на территории Псковской области. Специалист государственного предприятия «Псковжилстрой» Надежда Зернаева рассказала об условиях выдачи ипотеки иностранным гражданам на территории Псковской области.

Представители национальных диаспор - председатель центра Чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев и руководитель ассоциации армянской молодежи Псковщины Вартан Саносян поделились опытом работы национальных диаспор с молодым поколением. Евгения Воропаева, руководитель аппарата МГЕР, предоставила информацию о действующих проектах, реализуемых в Псковской области.

Председатель Псковского регионального молодежного отделения Российского общества политологов Турал Асланов призвал к сотрудничеству молодежные некоммерческие организации, национальные диаспоры, подчеркнув, что только при взаимной помощи и поддержки возможна динамика развития молодежной политики в Псковской области.

«Я глубоко убежден, что благодаря нашему сотрудничеству мы достигнем больших побед в области молодежной политики», - заключил он.