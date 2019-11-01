Общество

Активисты ОНФ добились ликвидации свалки на улице Птичьей в Пскове

Активисты Общероссийского народного фронта в Пскове добились ликвидации несанкционированной свалки, которая образовалась на улице Птичьей после пожара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения, местная жительница воспользовалась «красной кнопкой» на сайте ОНФ и обратилась к общественникам с просьбой о содействии в решении проблемы.

На улице Птичьей располагается частный сектор. Несколько лет назад в пожаре пострадал ряд домов. Его потушили, но последствия пожара до сих пор дают о себе знать. Заброшенные участки превратились в свалку мусора и бытовых отходов. Этот мусор накапливался в течение двух лет, поскольку коммунальные службы города не убирали улицу.

На заброшенных участках есть горючий мусор, который при неосторожной случайности может воспламениться и нанести вред соседним домам. Также, по словам жителей улицы Птичьей, на бесхозные участки свозят мусор из разных районов города, и масштабы свалки увеличиваются.

Активисты ОНФ в Псковской области обратились к городским властям с требованием исправить ситуацию. Администрация Пскова отреагировала на обращение и устранила нарушения. На данный момент свалка на улице Птичьей ликвидирована.

«Каждый житель региона может нажать на «красную кнопку», рассказать о своей проблеме, поделиться трудной ситуацией. Мы со своей стороны будем стараться помочь людям», – отметил член регионального штаба ОНФ Иван Екимов.