Общество

Псковское УФАС проводит опрос о фактах производства и потребления фальсифицированной минеральной воды

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области проводит опрос населения с целью определения объемов производства и потребления фальсифицированной минеральной воды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС региона.

«Если Вы сталкивались с фактами недобросовестной конкуренции в сфере оборота минеральной воды, а также выявляли объемы продукции, не соответствующие требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов за период 2016 год – первое полугодие 2019 года, просим принять участие в опросе», - призывают в антимонопольном ведомстве.

Для участия в опросе УФАС необходимо направить обращение на электронный адрес to60@fas.gov.ru.