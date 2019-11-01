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Общество

Региональное управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

02.11.2019 20:52|ПсковКомментариев: 0

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать также через портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Напомним, что центр ЛРР Управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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