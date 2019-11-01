Общество

В Великих Луках стартовал молодежный фестиваль интеллектуальных игр

В Великих Луках стартовал Молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати». Победителем конкурса среди НКО с данным проектом стала Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края» (президент Виктор Куликов).

Чуть больше недели назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» проходит в Великих Луках уже в 18-й раз. Он начался сегодня, 2 ноября, и продлится до 4 ноября.

Благодаря гранту у организаторов фестиваля появилась возможность на порядок улучшить качество его организации. Финансовые средства гранта направлены на организацию фестиваля, проживание, питание гостей и экскурсионную программу.

В этом году в фестивале «Встречи на Ловати» принимают участие 26 команд. 20 команд - это гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Смоленска, Луги, Пскова, Долгопрудного, Пушкина, Приозерска, Коммунара, Йыхва (Эстония), Пустошки и 6 команд из Великих Лук.

Помимо игровой, в этом году предусмотрена экскурсионная часть программы в Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова, Мемориальный музей-усадьбу С.В.Ковалевской, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, Музей 71 Гвардейской стрелковой дивизии школы 7 (экспозиция о 8-м Эстонском корпусе).

На фестивале задействованы более 50 волонтеров городского студенческого совета и волонтерского отряда школы №13. Ребята будут встречать гостей, сопровождать на фестиваль и в музеи, дежурить в столовой и работать «ласточками» фестиваля (разносить раздаточный материал и собирать ответы в игровое жюри).