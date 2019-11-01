Общество

В МЧС рассказали, как подготовить лодку к зиме

Осенью завершается навигация водного транспорта. Актуальным становится вопрос о консервации плавсредств на зиму и их хранении в этот период. Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эксперты из ГУ МЧС России по Псковской области рассказали Псковской Ленте Новостей, как правильно подготовить лодку к зиме.

Фото: iggy, photosight.ru

Перед подъемом на берег любое судно следует «разоружить»: снять с него мотор, паруса, сиденья, такелаж и т.д. Мягкие сидения лучше сразу снять и оставить на хранение в сухом теплом помещении. На зимний период лодку или катер обычно рекомендуется устанавливать в специальном помещении, поместив их на деревянные подкладки.

На открытом воздухе можно соорудить козлы или стойки, врытые в землю. Расстояние от земли должно быть не менее полуметра - это облегчит ремонтные и профилактические работы. Легкие лодки рекомендуется ставить днищем вверх. На открытом воздухе над плавсредством следует соорудить навес для защиты от дождя и снега, им может послужить прочный тент, полностью закрывающий плавсредство, либо самодельная крыша, которая может быть выполнена из любого подходящего материала и закреплена подобающим образом. В крайнем случае, можно укрыть лодку или катер чехлом из брезента или другой плотной ткани.

Для того, чтобы катер не деформировался во время хранения на берегу, важно правильно его установить на подходящие именно для этого корпуса подставки, выдержать правильный наклон судна (нос чуть выше кормы, бокового крена не допускать). В любом судне следует провести качественную генеральную уборку, полностью удалить воду изнутри.

Обеспечьте вентиляцию всем элементам своего катера, обработайте глицерином уплотнители, чтобы они не рассыхались.

Особенности зимовки того или иного судна зависят от того, из какого материал изготовлен его корпус.

Деревянные лодки

Перед установкой деревянной лодки на зиму ее следует тщательно вымыть, жесткой щеткой снять слизь и водоросли с ее дна, песком - слой ракушек. Если на корпусе за лето образовалась плесень, необходимо обработать пораженные ею части слабым раствором хлорной извести.

Надводную часть рекомендуется промыть мыльной водой и насухо вытереть. Рекомендуется избавиться от вспузырившейся краски, а пазы - от вылезшей из них конопатки. Эти места покрываются олифой. Следующую ниже ватерлинии часть промыть керосином или бензином, снимая следы масла. После сушки оголившуюся деревянную часть лучше также покрыть олифой.

Надувные лодки

Перед отправкой на хранение надувную лодку нужно тщательно вымыть мыльным раствором, очистить ее от микроорганизмов, песка и масла. Не рекомендуется использовать бензин или любые органические растворители. Вымытая лодка просушивается в надутом виде, чтобы влага испарилась и из самых труднодоступных мест.

Перед сворачиванием наружные и внутренние поверхности лодки осыпаются тальком. Для того чтобы в местах сгибов не образовывались трещины и дыры, ее необходимо укладывать как можно свободнее и каждые месяц-два переворачивать. Держать ее нужно в сухом месте с постоянной температурой + 20-24°С. В идеале хранение лодки должно происходить в развернутом и полусдутом виде. Однако такая возможность есть не у каждого, в этом случае рекомендуется обработать лодку спецраствором.

Металлические лодки и катера

По окончании плавательного сезона металлическую лодку необходимо как следует промыть, просушить и тщательно удалить следы ржавчины, если корпус стальной, следы окисления - если он дюралевый. Открытый металл рекомендуется покрыть грунтовкой, а если позволяет погода, то неплохо это сделать и со всем корпусом.

Стеклопластиковые лодки

Стеклопластиковые лодки - самые неприхотливые для хранения, поскольку этот материал не боится ни жары, ни мороза, к тому же он более прочен, по сравнению с ПВХ. Но помыть и почистить судно перед хранением тоже необходимо. Для ухода за стеклопластиком предназначены специальные моющие средства. Затем следует обезжирить уайт-спиритом. В случае если вы на своей лодке обнаружили следы расслаивания или пузырения стеклопластика, необходимо их вскрыть, промыть ацетоном, просушить в течение нескольких дней и покрыть поврежденные места эпоксидной краской.

Если речь идет о яхте, то на зиму с нее полностью снимается вся оснастка: мачты, рангоут, такелаж. Мачта хранится в горизонтальном положении. Чем больше под ней подпорок, тем меньше вероятность, что по весне придется бороться с изгибами. А рангоут тщательно промывается водой и консервируется в слое парафиновой смазки.

Демонтируется также якорная цепь, она вместе с якорем промывается, сушится и складывается в сухое помещение с хорошей вентиляцией. Такелаж тщательно обследуется на предмет повреждений и подвешивается на крюки.

Паруса необходимо тщательно помыть, постирать и высушить. Хранятся они неизмятыми в теплом сухом месте. Складывая паруса, следует следить за тем, чтобы горизонтальных перегибов было меньше, чем вертикальных.

Лодочный мотор перед хранением нужно промыть чистой водой, затем высушить. С внешних поверхностей двигателя нужно удалить всю грязь и смазку. Во-вторых, нужно слить из топливопровода, насоса и карбюратора всю горючую жидкость. В-третьих, необходимо обработать двигатель специальным консервантом, чтобы защитить все его составляющие от образования ржавчины. В-четвертых, не забыть смазать специальным водоотталкивающим средством вал винта, затем на него и шестерни его редуктора нанести смазку для шарикоподшипников. Аналогичную смазку нанести на все подвижные части мотора, а также болты, гайки и прочее. В-пятых, сменить масло в картере редуктора. Все эти процедуры обеспечат бесперебойную работу вашего мотора в новом сезоне.

Если вы выполните хотя бы этот минимум рекомендаций, то начало весенне-летнего навигационного сезона не принесет вам много хлопот и затрат.