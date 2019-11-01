Общество

В Московском питомнике для птиц приютили чайку из Пскова, считающую себя собакой

Жительница Подмосковья создала реабилитационный центр, в котором спасает больных пернатых. Одной из ее подопечных стала необычная чайка из Пскова – долгое время она жила с собакой, поэтому научилась «лаять», сообщает телеканал «МИР 24».

Чтобы открыть птичий приют, его хозяйка Ольга Темнова продала свою московскую квартиру и переехала в область. Уверена, здесь хватит места, чтобы разместить всех крылатых, попавших в беду. Каждую неделю прибывают новые обитатели. Всего их около пятидесяти. Об одной из птиц Ольга рассказала подробнее.

«Чайка - из Пскова. Она лает, потому что жила с собакой все это время. Она летная, ее можно реабилитировать, но нужно, чтобы она поняла, что она птица, чтобы она пожила со своими сородичами», – сказала Ольга Темнова.

По ее словам, птичья реабилитация – дело трудоемкое и недешевое: еда, лекарства, вольеры. Ольга признается: одна бы со всем не справилась, поэтому в соцсети создала группу. С ее помощью нашла других неравнодушных.

«20 тысяч выходит только на еду, не считая стройматериалов. Мы самолечением не занимаемся, если вести к орнитологу, то это тоже по денежке немало», – отметила Ольга Темнова.