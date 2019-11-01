Общество

Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере

Хотя министр окружающей среды Эстонии Март Ярвик разрешил с 26 октября до конца года лов окуня донным неводом на Чудском озере, чтобы рыбаки смогли выбрать квоту по этому виду рыбы, однако местная Инспекция окружающей среды считает такое решение ошибочным, потому что в неводе погибает слишком много судака, квота на вылов которого исчерпана.

Рыбаки должны выбрасывать обратно в озеро выловленного судака, но чем больше рыбы в неводе и чем дольше она находится над поверхностью воды, тем с большей вероятностью рыба получает травмы. По оценке инспекции, погибает около половины возвращенного в озеро судака, сообщает err.ee.

«Это ценный ресурс, очень ценная рыба, которая стоит намного дороже окуня. Кроме того, каждая умершая рыба, которая не пойдет в потребление, конечно, уменьшает и доходы самих рыбаков», - сказал главный инспектор отдела охраны рыбных ресурсов Инспекции окружающей среды Иво Каск.

По его словам, дальнейший лов донным неводом может оказаться губительным для популяции судака в Чудском озере.

В министерстве сообщили, что лов неводом разрешили, основываясь на оценках Морского института Тартуского университета. Возникший вопрос еще раз рассмотрят на следующей неделе на совместном совещании Инспекции окружающей среды и Морского института.

«Если гибель судака окажется слишком большой, ученые это подтвердят и предложат прекратить лов, то министр окружающей среды, действительно, может запретить лов», - сообщил вице-канцлер министерства Марку Ламп.