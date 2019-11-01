Общество

Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области

Управление МВД России по Псковской области информирует, какими должны быть действия гражданина в случае, если он подвергся нападению злоумышленников. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 3 ноября, на сайте ведомства.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по «горячим следам» преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги».

Постарайтесь запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.

В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», - говорится в сообщении псковской полиции.