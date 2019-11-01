Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где отпраздновать корпоратив?
Идеальное авто в Автотим
Кто такие шабашники?
Золотая осень где отдохнуть?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Все на бал
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Да будет свет!
Штраф за оскорбление коллектора
Где переобуть машину?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Аварий не будет!
 
 
 
ещё Общество 01.11.2019 11:2210 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 03.11.2019 12:030 Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре 03.11.2019 11:390 Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области 03.11.2019 10:381 Полиция напомнила псковичам, что делать при обнаружении подозрительных предметов 02.11.2019 23:220 Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере 02.11.2019 23:010 Уполномоченный по правам человека в Псковской области принял участие в международной конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства»
 
 
 
Самое популярное 01.11.2019 14:4319 Лидер профсоюзной ячейки о деле Ульяны Михайловой: Месячная премия размером со стоимость квартиры - это что-то запредельное 01.11.2019 10:0547 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 31.10.2019 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове 31.10.2019 11:5910 В Псковской области планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте 01.11.2019 13:219 Мы кричали, что происходит беда - эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области

03.11.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

Управление МВД России по Псковской области информирует, какими должны быть действия гражданина в случае, если он подвергся нападению злоумышленников. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 3 ноября, на сайте ведомства.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по «горячим следам» преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги».

Постарайтесь запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.

В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», - говорится в сообщении псковской полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 517 человек
03.11.2019, 12:481 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 03.11.2019, 12:340 «Красного губернатора» исключили из КПРФ 03.11.2019, 12:030 Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре 03.11.2019, 11:390 Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области
03.11.2019, 11:300 Автомобиль без водителя сбил женщину с трехлетним ребенком 03.11.2019, 11:072 Ученые назвали самое безжизненное место на Земле 03.11.2019, 10:381 Полиция напомнила псковичам, что делать при обнаружении подозрительных предметов 03.11.2019, 10:210 Великолукские футболисты проиграли торпедовцам в первенстве России
03.11.2019, 10:140 Музыкант Александр Градский отмечает 70-летие 03.11.2019, 10:050 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей без вести великолучанки 03.11.2019, 09:580 Российский боксер Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу и лишился чемпионского пояса 02.11.2019, 23:220 Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере
02.11.2019, 23:010 Уполномоченный по правам человека в Псковской области принял участие в международной конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства» 02.11.2019, 22:430 Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 02.11.2019, 22:181 Активисты ОНФ добились ликвидации свалки на улице Птичьей в Пскове 02.11.2019, 21:571 Минздрав установил уровень суточного потребления соли по рекомендациям ВОЗ
02.11.2019, 21:4012 В Московском питомнике для птиц приютили чайку из Пскова, считающую себя собакой 02.11.2019, 21:360 Невель обогнал Псков и Великие Луки в индексе качества городской среды 02.11.2019, 21:150 В МЧС рассказали, как подготовить лодку к зиме 02.11.2019, 20:520 Региональное управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
02.11.2019, 20:310 Два спектакля Великолукского драматического театра вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска» 02.11.2019, 20:080 Жительница Ленинградской области похитила алкоголь из великолукского магазина 02.11.2019, 19:440 В Пскове намерены вдвое увеличить число центров тестирования ГТО 02.11.2019, 19:220 Наказанный за пьяное вождение житель Себежского района снова попался нетрезвым за рулем
02.11.2019, 19:050 «Псков-747» прервал серию поражений 02.11.2019, 18:560 Министерство культуры призвало киносети сократить показы иностранных фильмов в День народного единства 02.11.2019, 18:330 Мокрый снег и порывистый ветер возможны в Псковской области в воскресенье 02.11.2019, 18:140 Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания после просмотра стендапа
02.11.2019, 17:496 В Пскове состоялся мастер-класс по воркауту для учителей физкультуры 02.11.2019, 17:271 Интерактив: Не кошмарьте наших мусорщиков 02.11.2019, 17:030 В Великих Луках стартовал молодежный фестиваль интеллектуальных игр 02.11.2019, 16:462 Участники V пленума псковского областного отделения КПРФ обсудили системный кризис в России и Псковской области
02.11.2019, 16:281 Псковское УФАС проводит опрос о фактах производства и потребления фальсифицированной минеральной воды 02.11.2019, 16:145 Олег Луценко предложен партией КПРФ в качестве кандидата на замещение вакантного мандата депутата Псковской гордумы 02.11.2019, 16:070 Заведено уголовное дело на авторов YouTube-шоу, в котором несовершеннолетние общались с геем и порноактрисой 02.11.2019, 15:433 Интерактив: Мусорный бардак на улице Труда
02.11.2019, 15:220 Дороги пушкинского Святогорья, от монастыря до мельницы: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 02.11.2019, 14:594 Депутат Госдумы Александр Козловский о федеральной поддержке и развитии Псковской области 02.11.2019, 14:411 У великолучанина с банковской карты загадочно исчезли 4500 рублей 02.11.2019, 14:205 Восстановление пешеходного перехода на Октябрьском проспекте в Пскове обсудят на комиссии по БДД
02.11.2019, 13:569 Псковские медики провели малоинвазивную операцию мирового уровня 02.11.2019, 13:332 Молодые политологи собрались за круглым столом в Пскове для обсуждения межнационального сотрудничества 02.11.2019, 13:120 Стали известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 02.11.2019, 12:513 Депутат Госдумы от Псковской области рассказал о специфике федерального бюджета на 2020 год
02.11.2019, 12:282 Творог «Прасковья Молочкова» можно приобрести со скидкой в псковских «Пятерочках» 02.11.2019, 12:070 В Новосокольниках разыскивают пропавшего на этой неделе 70-летнего мужчину 02.11.2019, 11:432 Почти 66 млн рублей направит Псковская область в 2020 году на развитие хоккея и футбола 02.11.2019, 11:199 Александр Козловский: Михаил Ведерников вынужден ходить по кабинетам министров и выбивать деньги
02.11.2019, 10:540 В Пскове сотрудники УФСИН отметили профессиональный праздник 02.11.2019, 10:320 Семинар по вопросам эффективного использования городских зеленых территорий пройдет в Пскове 02.11.2019, 10:1111 Александр Козловский: Псковская область заживет иначе, если здесь будут восстанавливать сельское хозяйство 02.11.2019, 09:481 Что говорит статистика о псковских мужчинах?
02.11.2019, 09:250 Два маршрута туроператора «Славянский тур» стали призерами престижной профессиональной премии 02.11.2019, 09:020 В Пскове началась подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года 01.11.2019, 23:160 В Порхове прошел очередной зональный этап спартакиады «Твой выбор» 01.11.2019, 23:010 Мастер-классы для псковичей в День народного единства проведет молодежь из Ингушетии
01.11.2019, 22:401 Губернатор Ведерников принял участие в совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 01.11.2019, 22:340 Экскурсия по ночному саду и борьба за урожай репы ждут жителей и гостей Святогорья в «Ночь искусств» 01.11.2019, 21:573 Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в забайкальской воинской части 01.11.2019, 21:131 Команда «Юность» вошла в 20-ку лучших команд на всероссийском фестивале по дворовому футболу
01.11.2019, 21:074 «Акценты» Донецкого: 27 рублей за проезд, дело врачей и «Золотая маска» для «Ревизора» 01.11.2019, 20:502 Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы 01.11.2019, 20:352 Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября 01.11.2019, 20:0012 Николай Марушевский: Следственные органы не должны вмешиваться во внутриуставную деятельность профсоюзов
01.11.2019, 19:347 Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России 01.11.2019, 19:020 В Великолукской транспортной прокуратуре пройдет прием предпринимателей по правовым вопросам 01.11.2019, 19:000 Всем нужны деньги, а что такое деньги? 01.11.2019, 18:510 Сувенирную продукцию с новогодней тематикой начали изготавливать в ИК-6
01.11.2019, 18:440 Российские судебные приставы в 2022 году откажутся от бумажных исполнительных листов 01.11.2019, 18:310 «Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» со стабильного на позитивный 01.11.2019, 18:257 Виктор Остренко объяснил, почему ОНФ не будет выступать в поддержку Ульяны Михайловой 01.11.2019, 18:120 Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
01.11.2019, 18:010 Специализация «Финансы и технологии» стала лидером в Псковской области по количеству заявок на участие в конкурсе управленцев 01.11.2019, 18:001 «Ростелеком» сделал освещение псковских улиц экономичным и эффективным 01.11.2019, 17:590 День настольных игр пройдет в «Акваполисе» 01.11.2019, 17:520 ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в этом году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.