Общество

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, изменение погоды влечет за собой и перемену атмосферного давления, которое оказывает влияние на организм человека. «В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости», — пояснил Лишин.

В результате человек начинает чувствовать общее недомогание, отметил он. Кроме того, в зависимости от иммунитета и уже имеющихся заболеваний у россиян могут появиться головные боли, ощущение слабости, тяжесть в ногах, неприятные ощущения в области грудной клетки и даже небольшие изменения зрения.

Как уточнил врач, в группе риска находятся те, у кого есть хронические заболевания, диабет или артериальная гипертензия, пожилые люди, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, а также те, у кого есть проблемы с вегетативной нервной системой.

Избежать ухудшения состояния, по словам Лишина, помогут занятия спортом, правильное питание и хороший сон. Кроме того, врач посоветовал снизить уровень стресса, отказаться от переработок и пить побольше воды, передает «Лента.ру».