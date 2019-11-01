Общество

Компания, реализующая в стране мусорную реформу, выступила за введение штрафов за нераздельный сбор отходов

Компания, реализующая в России мусорную реформу, выступила за введение штрафов за нераздельный сбор отходов. Денис Буцаев, глава компании «Российский экологический оператор» в интервью РБК заявил, что наказание нужно ввести после того, как заработает система учета разделения отходов.

«Я считаю, что [вводить штрафы] нужно, но не сейчас. Сначала надо посчитать, сколько реально образовывается отходов — условно, тот минимум, за который все платят и при превышении которого у вас должен взиматься более высокий тариф. Создать систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой», — пояснил Денис Буцаев.

Он отметил, что в регионах, где будет введен раздельный сбор мусора, пока сложно отследить, «кто какой выбросил мусор», в отличие от Европы, где система мониторинга налажена. По словам Дениса Буцаева, в России разделяется около 7% отходов, а к 2024 году, согласно национальному проекту «Экология», обработку должны проходить 60% мусора.