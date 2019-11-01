Общество

В Псковской области продолжается профилактическая противопожарная операция

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном Управлении МЧС России по региону, 3 ноября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в рамках сезонной операции «Отопление» был проведен профилактический рейд в поселке Плюсса.

«В ходе рейда осуществлен обход 18 частных домовладений, эксплуатирующих печное отопление, а также 6 квартир в жилых многоквартирных домах. По итогам рейда под роспись проинструктировано 19 граждан и распространено 30 листовок о соблюдении правил пожарной безопасности.

В рамках проведенных мероприятий до жителей деревни доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Плюсского района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе, а также разъяснены правила безопасности при использовании пиротехнических изделий. Также гражданам напомнили номера вызовов экстренных оперативных служб», - сообщили в МЧС.