Общество

Сити-менеджер Пскова поздравил горожан с Днем народного единства

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Днем народного единства. Текст поздравления опубликован на сайте администрации.

«Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем народного единства!

Единство народа - это главное условие стабильности и укрепления нашего государства, символ высокой духовности и патриотизма всех, кто искренне любит свою Родину.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях на благо России!» - говорится в поздравлении Александра Братчикова.