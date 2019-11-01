Общество

В Кремле назвали российское здравоохранение неспособным к самообновлению

Российская система здравоохранения неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает «Интерфакс».

Он сказал, что, поскольку за 10 лет медицина в стране не достигла должных результатов, то, вероятно, система была не так отлажена. Дмитрий Песков подчеркнул, что проблема заключается не только в материальном обеспечении.

Чтобы врачи пользовались современным оборудованием, которое закупили, их нужно еще подготовить. Трудность еще состоит в том, что медики, по мнению Дмитрия Пескова, не хотят ехать работать в сельскую местность или в отдаленные регионы.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что до 2008 года по итогам национального проекта был совершен прорыв в медицине, начальном звене.

Смотрите также Вице-премьер Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах неудачной

Как отмечает «Лента.ру», ранее вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала результаты реформы здравоохранения. «Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — отметила она.

На снимке: Дмитрий Песков и Владимир Путин в ходе пресс-конференции президента. Фото из архива