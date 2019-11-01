Общество

Врач рассказала о пользе рыбных консервов

Врач-диетолог рассказала о пользе рыбных консервов, пишут «Известия».

По словам врача-диетолога Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Солнцевой, рыбные консервы при правильном употреблении могут являться источником незаменимых жирных кислот и витаминов.

Врач не рекомендует употреблять их в ежедневном рационе из-за большого количества соли. Однако отмечается, что в рыбных консервах в больших количествах содержится белок, особенно в тунце.

Больше всего витамина D и омега-3 жирных кислот содержится в печени трески.

Врач также не рекомендовала покупать консервы в томатном соусе или масле, передает Газета.ру.